Inocencia fiscal: qué es, a quiénes beneficia y cómo funciona el nuevo régimen tributario

Inocencia Fiscal: “ Esto no es para monotributistas. Está pensado para personas que ya están dentro del régimen general, que pagan Ganancias, IVA y seguridad social ”. (Abogado Cesar Lera)

En los últimos días se produjeron cambios importantes en materia tributaria a partir de la reglamentación de una nueva normativa conocida como “ inocencia fiscal ” . En Canal 4, el abogado César Lera explicó de qué se trata este nuevo régimen, a quiénes alcanza y qué implicancias tiene para quienes poseen ahorros no declarados. “ Hubo un cambio en materia tributaria en estos últimos días, además de la reglamentación de la ley. Hay muchas modificaciones. No es para todos, pero vamos a ver quién se puede beneficiar ”, señaló.

"Hay muchas modificaciones. No es para todos" "Hay muchas modificaciones. No es para todos"

El especialista aclaró que el concepto de “inocencia fiscal” implica un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes. “ Hasta hace unos días, cuando los ingresos de una persona no coincidían con lo declarado ante ARCA, había una presunción de culpabilidad: el contribuyente tenía que salir a explicar por qué tenía esos ingresos ”, explicó. Con la nueva normativa, la lógica se invierte: “ Ahora es el Estado el que tiene que salir a buscar cuáles son las incompatibilidades. Ahí arranca lo que es la inocencia fiscal ”.

“Ahora es el Estado el que tiene que salir a buscar cuáles son las incompatibilidades. Ahí arranca lo que es la inocencia fiscal”. “Ahora es el Estado el que tiene que salir a buscar cuáles son las incompatibilidades. Ahí arranca lo que es la inocencia fiscal”.

Cesar lera Inocencia Fiscal: “Esto no es para monotributistas. Está pensado para personas que ya están dentro del régimen general, que pagan Ganancias, IVA y seguridad social”. (Abogado Cesar Lera)

Cómo es la inocencia fiscal y qué pasa con los dólares en el colchón

Otro punto central del nuevo esquema es el cambio en los umbrales para considerar un delito de evasión fiscal. “Antes, la evasión simple se configuraba desde un millón y medio de pesos, hoy en día esa cifra no es mucho. Ahora se subió a 100 millones de pesos”, detalló Lera. En el caso de la evasión agravada, el monto pasó de 15 millones a mil millones de pesos. “Estamos hablando de patrimonios muy grandes, no es algo que afecte a la mayoría de la gente”, remarcó, en tono distendido.

Uno de los temas que más dudas genera es el de los llamados “dólares en el colchón”. El abogado fue claro: “Esto no es para monotributistas. Está pensado para personas que ya están dentro del régimen general, que pagan Ganancias, IVA y seguridad social”. En el caso de quienes están inscriptos en el monotributo, la única opción para ingresar al régimen sería renunciar y pasar al régimen general. “El beneficio es que podés incorporar de manera legal esos ahorros que tenías sin declarar, pero en la práctica no conviene para montos chicos”, advirtió.

Embed - Inocencia fiscal: qué es, a quiénes beneficia y cómo funciona el nuevo régimen tributario

Lera diferenció la “inocencia fiscal” de un blanqueo tradicional. “En un blanqueo vos pagás lo que te dice ARCA y esa plata queda dentro del sistema. Acá no es así: se genera un ‘tapón fiscal’ para que no te investiguen hacia atrás por posibles delitos fiscales”, explicó. “Más allá de que en la práctica parezca lo mismo, no es lo mismo”, subrayó.

En términos operativos, el régimen ya comenzó a implementarse con declaraciones precargadas. “Hoy en día ARCA habilitó a ciertas personas una declaración precargada en su página. Vos entrás y te va a aparecer cuánto debés pagar por este nuevo régimen simplificado”, indicó. El pago no es obligatorio, pero tiene consecuencias: “Si no pagás, no vas a poder traer esos ahorros no declarados al circuito formal, por lo menos en este período”.

El abogado también advirtió que, para mantener el beneficio, el régimen deberá renovarse año a año. “No hay un tope de fecha para adherirse, pero cada año hay que volver a presentar este régimen simplificado para mantener el tapón fiscal”, explicó. Y agregó que el sistema está pensado para personas con ingresos elevados: “El tope de ingresos anuales es de mil millones de pesos. Para un pequeño o mediano empresario puede no ser tanta plata, pero para la mayoría de los contribuyentes comunes es un monto muy alto”.

Por último, Lera fue contundente respecto de a quiénes no les conviene adherir. “Para un monotributista de clase media que ahorró 30 o 40 mil dólares, pasarse al régimen general para blanquear no es negocio: vas a terminar gastando en impuestos año a año”, afirmó. “Esto no es para todos. Es un beneficio para quienes tuvieron muchos ingresos que no declararon y quieren regularizar su situación sin que se investiguen períodos anteriores”.

“Para un monotributista de clase media que ahorró 30 o 40 mil dólares, pasarse al régimen general para blanquear no es negocio: vas a terminar gastando eso en impuestos año a año” “Para un monotributista de clase media que ahorró 30 o 40 mil dólares, pasarse al régimen general para blanquear no es negocio: vas a terminar gastando eso en impuestos año a año”