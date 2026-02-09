Ley de inocencia fiscal: qué se puede hacer con los dólares y qué pasa con los monotributistas

Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia en los delitos tributarios y por qué muchas causas penales dejarán de existir.

La aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio de fondo en la forma en que el Estado argentino enfrenta las infracciones tributarias . No se trata de una modificación superficial , sino de una reconfiguración del criterio que determina en qué casos una maniobra impositiva es un delito penal y en cuáles debe resolverse solo administrativamente .

La consecuencia inmediata de este nuevo marco es contundente : de acuerdo con la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema en los fallos “Palero” , “Vidal” y “Caravetta” , una enorme cantidad de expedientes que hoy están en curso perderán entidad penal , mientras que muchos otros ni siquiera serán judicializados .

La finalidad explícita de la norma es orientar la intervención de la Justicia hacia los casos de evasión de mayor envergadura y abandonar la persecución penal de infracciones menores , muchas de las cuales quedaron desnaturalizadas por el impacto inflacionario .

En ese marco, a continuación se detallan las modificaciones más relevantes que incorpora la ley y las consecuencias concretas que tendrá en su aplicación cotidiana .

Un salto histórico en los montos mínimos para que exista delito

La modificación más trascendente que introduce la ley es la fuerte elevación de los umbrales económicos que determinan cuándo una maniobra de evasión pasa a encuadrar como ilícito penal. Los montos que regían hasta el momento estaban totalmente fuera de escala frente a la realidad actual, lo que habilitaba procesos judiciales por sumas que, en el contexto económico vigente, resultan insignificantes.

Con la nueva ley, los umbrales se elevan de manera sustancial:

En materia de evasión impositiva, el límite para que la conducta sea considerada delito se eleva de $1,5 millones a $100 millones. En tanto, en la figura de evasión agravada, el mínimo salta de $15 millones a $1.000 millones. Para los casos que involucran testaferros o la utilización indebida de beneficios fiscales, el umbral pasa de $2 millones a $200 millones, mientras que cuando se recurre a facturación falsa, el monto exigido se actualiza de $1,5 millones a $100 millones.

En lo que respecta a la apropiación indebida de tributos, los agentes de retención o percepción verán incrementado el piso penal de $100.000 a $10 millones.

En el ámbito de los delitos relacionados con la seguridad social, los nuevos parámetros elevan de manera sustancial los montos mínimos. La evasión simple mensual se ajusta de $200.000 a $7 millones, mientras que la figura agravada pasa de $1 millón a $35 millones, o de $400.000 a $14 millones según el caso. Para los empleadores y agentes encargados de la retención, el piso mensual también se actualiza con fuerza, al subir de $100.000 a $3,5 millones.

Respecto de los delitos tributarios habituales, como la simulación dolosa del pago de obligaciones, los valores también se redefinen. En el plano impositivo, el umbral se eleva de $500.000 a $20 millones, y en materia de aportes a la seguridad social aumenta de $100.000 a $3,5 millones.

En la práctica, estos cambios determinan que hechos que antes activaban procesos penales ahora queden excluidos del fuero penal, sin que eso implique que el Estado deje de exigir el pago de impuestos ni de aplicar las correspondientes sanciones administrativas.

Menos juicios penales y más incentivos para regularizar deudas

Otro de los pilares clave de la normativa es la expansión de las vías que permiten dar por finalizado un proceso penal a partir de la cancelación de la obligación adeudada. En términos concretos, se consolida el principio de que la intervención penal debe operar como un recurso excepcional y no como una respuesta inmediata.

En ese marco, la ley establece una diferenciación clara entre dos situaciones posibles:

Previo a cualquier acusación penal : cuando el ente recaudador advierte la existencia de una obligación impaga y el contribuyente regulariza la situación abonando la totalidad del monto reclamado —incluidos los intereses —, la normativa dispone que no se inicie una causa penal . Esta posibilidad solo puede aprovecharse en una única oportunidad .

: cuando el advierte la existencia de una y el contribuyente abonando la —incluidos los —, la normativa dispone que . Esta posibilidad solo puede aprovecharse en . Con el expediente ya en marcha: si la investigación judicial fue abierta, la persona imputada dispone de 30 días hábiles desde que es convocada a declarar para cancelar la deuda y sumar un recargo equivalente al 50%. Al cumplirse ese requisito, la persecución penal queda sin efecto y el caso se archiva.

Si bien en términos informales podría sintetizarse como “salvar el proceso pagando”, el mecanismo dista de ser un perdón amplio: se trata de una salida limitada y controlada, diseñada para evitar la vía penal cuando el trasfondo del conflicto es, en esencia, tributario.

Menor tiempo para investigar y disminución de denuncias automáticas

La norma incorpora además modificaciones con efecto directo sobre el volumen de expedientes que terminarán en sede judicial.

En primer término, acorta los plazos de prescripción: el Estado reduce de cinco a tres años el tiempo disponible para iniciar reclamos y aplicar sanciones penales a contribuyentes que hayan cumplido con la presentación formal de sus declaraciones juradas.

Asimismo, se fija un umbral más riguroso para habilitar denuncias penales, ya que el ente recaudador deberá abstenerse de accionar cuando las diferencias detectadas respondan a fallas técnicas o a interpretaciones razonables de la legislación vigente. De este modo, se consolida el principio de buena fe del contribuyente, eje central que inspira y da fundamento a la ley.

Un cambio de enfoque en el derecho penal tributario

En términos globales, la Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio de paradigma en el derecho penal tributario argentino. Al actualizar de forma contundente los montos que habilitan una persecución penal, promover el cumplimiento espontáneo y acotar las denuncias sistemáticas, el esquema renovado reorienta la intervención del Estado hacia maniobras de evasión de verdadera magnitud.

La señal que se busca transmitir es inequívoca: la vía penal deja de utilizarse para sancionar infracciones menores —frecuentemente condicionadas por la inflación, fallas operativas o criterios interpretativos discutibles— y queda reservada para hechos con real gravedad penal.

Resta ahora comprobar cómo estas transformaciones se plasman en la gestión administrativa y en los tribunales, y si efectivamente consiguen el balance anunciado entre una recaudación eficaz y la vigencia plena del principio de inocencia.