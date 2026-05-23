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23 de mayo de 2026 - 12:31
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6 meses sin Delicia Mamani Mamani: familiares piden investigar posible red de trata

Familiares, amigos y docentes se movilizaron frente a Tribunales Federales de Córdoba para exigir avances en la búsqueda de la joven jujeña

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Desaparición de Delicia Mamani Mamani

Desaparición de Delicia Mamani Mamani

Seis meses pasaron desde la desaparición de Delicia Mamani Mamani y su entorno volvió a salir a la calle para reclamar avances concretos en la investigación. La joven fue vista por última vez el 21 de noviembre del año pasado, cuando salió de su casa en Córdoba sin despedirse y sin llevar dinero.

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Este jueves, familiares, amigos, docentes y compañeros realizaron una concentración frente a los Tribunales Federales de Córdoba para pedir que la causa pase al fuero federal y sea investigada bajo la carátula de trata de personas.

La movilización se desarrolló entre las 10:30 y las 13:30 en el edificio ubicado sobre avenida Concepción Arenal y Wenceslao Paunero, en barrio Rogelio Martínez.

Reclamo por el cambio de carátula

El pedido principal de la familia apunta a que la investigación contemple la posible captación de Delicia a través de redes sociales y la eventual participación de redes criminales.

La joven estudiaba el profesorado de Educación Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y residía en el paraje Punta de Agua, en la localidad cordobesa de Malagueño.

La abogada Natalia Lescano, representante legal de la familia, insistió en la necesidad de aplicar protocolos específicos vinculados a casos de trata de personas y remarcó que existen elementos que justifican esa línea investigativa.

Entre las pruebas aportadas aparecen capturas de conversaciones de TikTok y WhatsApp, además de imágenes y videos entregados a la Justicia.

Denuncias por demoras y dificultades en la investigación

La mamá de Delicia, María Mamani Mamani, se constituyó como querellante particular dentro del expediente luego de denunciar múltiples obstáculos para radicar la denuncia y acceder a información judicial.

Según relató la defensa, la mujer enfrentó largas esperas y negativas en distintas dependencias judiciales. También remarcaron que el idioma representó una dificultad adicional, ya que la madre es de origen boliviano y tiene al quechua como lengua principal.

“La familia vive en absoluta precariedad y la mamá casi no habla español. Cuando intentó denunciar, en Malagueño no avisaron a ninguna unidad judicial. Se perdieron días claves”, señalaron desde el entorno educativo de la joven.

Docentes y allegados sostuvieron además que la búsqueda recién tomó mayor intensidad diez días después de la desaparición.

delicia mamani mamani

Sospechas sobre contactos en redes sociales

Compañeras de estudio de Delicia declararon que, durante los meses previos a desaparecer, la joven atravesaba dificultades emocionales y mantenía contacto virtual con un hombre mayor al que nunca llegó a conocer personalmente.

Ese dato generó preocupación entre familiares y docentes, quienes alertaron sobre una posible situación de captación mediante redes sociales.

La querella presentó en diciembre de 2025 una denuncia formal para que se investigara a un hombre cercano al entorno familiar considerado sospechoso dentro de la causa.

Desde el día de la desaparición, el teléfono celular y las redes sociales de Delicia dejaron de registrar actividad.

Cómo continúa la búsqueda de Delicia Mamani

Actualmente, la causa permanece bajo secreto de sumario y no existen imputados formalmente identificados. Esa situación impide que la familia acceda a parte de las actuaciones judiciales.

Delicia Mamani Mamani tiene 26 años, contextura media, cabello oscuro y ojos negros. Según sus docentes, mantenía un muy buen rendimiento académico antes de desaparecer.

Durante la concentración realizada en Córdoba, familiares y amigos reclamaron mayor celeridad en la investigación y la activación de todos los mecanismos de búsqueda disponibles.

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