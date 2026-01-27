Dos meses sin Delicia Mamani: cómo avanza la causa que une a Jujuy, Córdoba y Bolivia

Delicia Mamani Mamani , la joven desaparecida el 21 de noviembre del 2025 de su hogar en Malagueño, en Córdoba donde estudia el Profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, sigue sin aparecer a dos meses de las denuncias .

Familiares y organizaciones de Córdoba denuncian dilaciones y omisiones en la búsqueda e investigación de la joven de 25 años , causa que está dividida en distintas jurisdicciones, entre ellas Jujuy, por varias denuncias realizadas.

“Delicia no se fue voluntariamente. Se fue condicionada, coaccionada o amenazada. Ella no quería irse”, afirmó Natalia Lescano , abogada de la familia de Delicia. “El Estado es responsable: en Malagueño, en Córdoba, en Jujuy, en Argentina y en Bolivia”, señaló Laura, docente de Delicia.

Dos meses sin Delicia Mamani Mamani Dos meses sin Delicia Mamani Mamani

La desaparición de Delicia Mamani Mamani

El 21 de noviembre, entre las 5 y las 6 de la mañana, Delicia salió de su casa diciendo que iba a la escuela. Llevaba una mochila con una computadora, dos pantalones y un peluche, pero sin dinero. Entre las 23:40 y las 23:50 se registró su última conexión.

A las 23:47 salió de los grupos de WhatsApp de los que formaba parte y sus perfiles en redes sociales aparecieron eliminados o desactivados. “Todos los indicadores que tenemos desde la escuela, a partir del testimonio de compañeras y docentes, muestran que Delicia estaba angustiada, triste y llorando”, explicó la abogada Lescano.

Tenía 25 años al momento de su desaparición y vivía con su madre y su hermano en una zona rural de Malagueño, en una vivienda precaria de adobe y piso de tierra, sin ingresos propios ni autonomía económica. Estudiaba el profesorado de nivel primario en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó.

delicia mamani mamani

Las denuncias

Su madre, María Mamani, intentó denunciar la desaparición en la localidad de Malagueño, pero aseguran que la denuncia no fue tomada y que en la comisaría le dijeron que “no le entendían” y no se inició ningún expediente.

La denuncia formal se radicó dos días después, pero en Jujuy, y la presentación la realizó el cuñado de Delicia, Cancio Tencuri Flores, quien se presentó como su hermano, donde denuncia la desaparición en Córdoba.

En Córdoba, la denuncia se concretó recién el 29 de noviembre y la realizó la directora de la Escuela Normal Superior junto a docentes y estudiantes en el Polo de la Mujer y luego en la Unidad Judicial Nº 1. La directora quedó como denunciante.

Las novedades de la causa

El 24 de noviembre María Mamani recibió vídeos que muestran a su hija en la terminal de Villazón, y fue Tencuri Flores quien se los envió. En las imágenes se ve a Delicia sentada en la terminal. Durante el registro se observa la presencia de dos hombres que la miran a corta y mediana distancia.

Desaparición de Delicia Mamani Mamani Desaparición de Delicia Mamani Mamani

Junto con los videos, también se adjuntó la imagen de un pasaje con el nombre de Delicia y mensajes insistiendo en que ella se había ido por voluntad propia y que no era necesario denunciar ni continuar con la búsqueda.

Entre el 24 y el 29 de noviembre, el caso comenzó a circular de manera fragmentaria en redes sociales y medios, mientras Cancio contactó a compañeras de Delicia para insistir en la idea de una partida voluntaria y pidiendo que no se denunciara.

Quién es Cancio Tencuri Flores

La madre de Delicia y su abogada denunciaron a Cancio Tencuri Flores, ya que consideran que su intervención en los días posteriores a la desaparición resulta relevante para la investigación. “La persona denunciada tenía más información de la que tenemos nosotros”, sostuvo Lescano.

Según la madre de Delicia, el vínculo entre su hija y Cancio Tencuri Flores estaba relacionado con una deuda económica. Según explicó la abogada, la principal sospecha de la madre de Delicia es que su hija habría sido llevada para realizar algún tipo de trabajo contra su voluntad.

Una causa dividida y paralizada

La investigación por la desaparición de Delicia está en tres jurisdicciones Córdoba, Jujuy y Bolivia, división que dificulta el acceso de la familia y de su representación legal en los expedientes, y a información sobre la búsqueda, rastrillajes, pedidos de informes o reconstrucciones.

La abogada de la familia solicitó que la causa se investigue como trata de personas y se traslade al fuero federal, y pidieron que sea competente al Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja, quien se encuentra de licencia.

delicia mamani mamani

El magistrado que lo reemplazó se negó a tomar el caso, lo que dejó el expediente sin tratamiento en el fuero federal. “Las redes de trata no funcionan solas: también operan con distintos niveles de complicidad institucional. Por eso este caso merece ser investigado como una red de trata”, señaló Lescano.

La defensa anunció que el pedido será reiterado el 1 de febrero, una vez finalizada la feria judicial. Por ahora no existen informes oficiales sobre rastrillajes en la zona donde Delicia fue vista por última vez, ni recorridos reconstruidos, análisis completos del material audiovisual o coordinación efectiva entre fiscalías.

El 1 de diciembre se solicitó formalmente el acompañamiento del Consulado Boliviano en Córdoba para asistir a la madre de Delicia. “No sean cómplices de las desapariciones de nuestros jóvenes. Queremos a Delicia con vida y acá”, manifestó Isabel, activista, migrante boliviana residente en Córdoba.

El 16 de diciembre un grupo de mujeres se presentó en la Cancillería de Bolivia para reclamar intervención y seguimiento del caso, pero no fueron recibidas argumentando que Delicia “no era boliviana”, a pesar de sus vínculos familiares, comunitarios y territoriales con ese país. Un día después y tras una marcha al Consulado en Córdoba, se comprometieron a intervenir y darle seguimiento a la causa.