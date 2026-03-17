Choque entre una bicicleta y un auto en calle Urquiza: habría un herido

Un siniestro vial se registró encalle Urquiza, a pocos metros de la ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy, donde una bicicleta y un automóvil protagonizaron un choque. Aparentemente, el conductor de la bici habría sufrido heridas por lo que fue trasladado por personal del SAME.
A través de las primeras informaciones que se brindaron del caso, alrededor de las 8.30 se produjo un choque entre un automóvil y una bicicleta en calle Urquiza, a pocos metros del Centro Cultural Manuel Belgrano,ex vieja Estación de Trenes. Como causa del impacto, el conductor de la bicicleta habría sido asistido por personal del SAME y trasladado al hospital.
Por su parte, la conductora del automóvil no brindó declaraciones y señaló que se trató de un hecho “menor”.
En el lugar trabajó personal policial, que llevó adelante las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.
Embed - CHOQUE ENTRE UN AUTO Y UNA BICICLETA EN CALLE URQUIZA