sábado 02 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de mayo de 2026 - 09:18
Policiales.

A dos meses del crimen de Alejandro Tolaba, habló el abogado del acusado

Se cumplen dos meses del asesinato del soldado Alejandro Tolaba en Abra Pampa. El abogado del acusado rompió el silencio sobre el caso que conmovió a la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Dos meses del crimen de Alejandro Tolaba, Abra Pampa pide justicia.&nbsp;

Dos meses del crimen de Alejandro Tolaba, Abra Pampa pide justicia. 

Lee además
Marcha en Abra Pampa.
Crimen.

Marcharon en Abra Pampa para pedir justicia por el asesinato de Alejandro Tolaba
Marcha pidiendo justicia.
Policiales.

Crimen de Alejandro Tolaba: segunda marcha pidiendo justicia en Abra Pampa

El caso ocurrió en la madrugada del 2 de marzo, tras un hecho violento registrado a la salida de un baile nocturno en Abra Pampa. Alejandro Tolaba, joven soldado jujeño, murió tras ser atacado con un arma blanca, mientras que su hermano también resultó gravemente herido. Por el hecho fue detenido Dionisio, de 30 años, quien luego fue imputado por homicidio simple consumado y homicidio simple en grado de tentativa.

La versión de la defensa

Locomovich aseguró que la reconstrucción realizada por la Fiscalía no refleja, según su postura, lo que ocurrió aquella madrugada. “No fue como lo pergeñó la acusación”, afirmó el abogado, al sostener que Dionisio no atacó a los hermanos Tolaba, sino que se defendió en medio de una agresión.

“Mi cliente está acusado por homicidio simple y homicidio en grado de tentativa, porque el hermano del fallecido, Nahuel Tolaba, habría resultado lesionado. Pero la realidad es muy distinta”, expresó el defensor.

Acusado por el crimen de alejandro tolaba

Según explicó, Dionisio se encontraba junto a su hermano, su novia y otro joven cuando fueron interceptados por un grupo de al menos nueve personas, entre quienes —siempre de acuerdo con la versión de la defensa— estaban Alejandro Tolaba, sus hermanos y otros familiares.

“No salieron del boliche y atacaron. Ellos se estaban yendo, fueron cercados por un grupo de personas y se defendieron. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida, pero los hechos no sucedieron como se dijo”, remarcó Locomovich.

Cuestionamientos a la investigación

El abogado también puso en duda algunos elementos de la investigación y sostuvo que hasta el momento no se encontró el arma homicida. “Se hicieron allanamientos y no se encontró el cuchillo que habría quitado la vida al soldado Tolaba”, señaló.

Además, adelantó que la defensa pedirá nuevas pericias para precisar las causas del fallecimiento. “La pérdida de vida requiere una explicación técnica más rigurosa. Vamos a aportar nuestros propios testigos y elementos de prueba”, indicó.

Locomovich también anticipó que solicitarán una modificación de la carátula y que buscarán “poner en crisis” la investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación.

Misa y marcha pidiendo justicia por Alejandro Tolaba

Al cumplirse dos meses de la muerte de Alejandro Tolaba, su familia y vecinos de Abra Pampa convocaron a una jornada para honrar su memoria y renovar el pedido de justicia.

Misa por Alejandro Tolaba

La invitación señala: “A dos meses desde tu partida y tu ausencia sigue doliéndonos. Para honrar su memoria y exigir justicia, les invitamos a unirse a nosotros”.

La Santa Misa será el jueves 2 de mayo a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora, mientras que a las 20.30 se realizará una marcha de justicia. La convocatoria cerró con el mensaje: “¡Que tu voz no se apague!”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marcharon en Abra Pampa para pedir justicia por el asesinato de Alejandro Tolaba

Crimen de Alejandro Tolaba: segunda marcha pidiendo justicia en Abra Pampa

Abra Pampa: realizaron una tercera marcha en pedido de justicia por Alejandro Tolaba

A un mes del crimen de Alejandro Tolaba, Abra Pampa pide justicia

El jujeño detenido por narcotráfico en Catamarca no declaró y seguirá detenido

Las más leídas

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Este sábado habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

La residencia de la Fundación Sí en Jujuy. video
País.

Fundación Sí: abrieron las inscripciones para las residencias universitarias 2027

Aumentan los salarios para el empleo domestico.
Sociedad.

Empleadas domésticas: habrá un aumento en los salarios de mayo 2026

El jujeñodetenido por narcotráfico en Catamarca no declaró (Foto ilustrativa)
Policiales.

El jujeño detenido por narcotráfico en Catamarca no declaró y seguirá detenido

Zona fronteriza Argentina-Chile
Jujuy.

Desde hoy el Paso de Jama cambia su horario de atención

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel