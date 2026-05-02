A dos meses del crimen de Alejandro Tolaba, habló el abogado del acusado

Este sábado 2 de mayo, se cumplen dos meses del crimen del soldado Alejandro Tolaba en Abra Pampa. En las últimas horas habló el abogado de Ricardo Robinson Dionisio, único detenido e imputado en la causa, quien dio su versión ante la justicia.

Crimen. Marcharon en Abra Pampa para pedir justicia por el asesinato de Alejandro Tolaba

El caso ocurrió en la madrugada del 2 de marzo, tras un hecho violento registrado a la salida de un baile nocturno en Abra Pampa. Alejandro Tolaba, joven soldado jujeño, murió tras ser atacado con un arma blanca, mientras que su hermano también resultó gravemente herido. Por el hecho fue detenido Dionisio, de 30 años, quien luego fue imputado por homicidio simple consumado y homicidio simple en grado de tentativa.

Locomovich aseguró que la reconstrucción realizada por la Fiscalía no refleja, según su postura, lo que ocurrió aquella madrugada. “ No fue como lo pergeñó la acusación ”, afirmó el abogado, al sostener que Dionisio no atacó a los hermanos Tolaba, sino que se defendió en medio de una agresión.

“Mi cliente está acusado por homicidio simple y homicidio en grado de tentativa, porque el hermano del fallecido, Nahuel Tolaba, habría resultado lesionado. Pero la realidad es muy distinta”, expresó el defensor.

Acusado por el crimen de alejandro tolaba

Según explicó, Dionisio se encontraba junto a su hermano, su novia y otro joven cuando fueron interceptados por un grupo de al menos nueve personas, entre quienes —siempre de acuerdo con la versión de la defensa— estaban Alejandro Tolaba, sus hermanos y otros familiares.

“No salieron del boliche y atacaron. Ellos se estaban yendo, fueron cercados por un grupo de personas y se defendieron. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida, pero los hechos no sucedieron como se dijo”, remarcó Locomovich.

Cuestionamientos a la investigación

El abogado también puso en duda algunos elementos de la investigación y sostuvo que hasta el momento no se encontró el arma homicida. “Se hicieron allanamientos y no se encontró el cuchillo que habría quitado la vida al soldado Tolaba”, señaló.

Además, adelantó que la defensa pedirá nuevas pericias para precisar las causas del fallecimiento. “La pérdida de vida requiere una explicación técnica más rigurosa. Vamos a aportar nuestros propios testigos y elementos de prueba”, indicó.

Locomovich también anticipó que solicitarán una modificación de la carátula y que buscarán “poner en crisis” la investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación.

Misa y marcha pidiendo justicia por Alejandro Tolaba

Al cumplirse dos meses de la muerte de Alejandro Tolaba, su familia y vecinos de Abra Pampa convocaron a una jornada para honrar su memoria y renovar el pedido de justicia.

Misa por Alejandro Tolaba

La invitación señala: “A dos meses desde tu partida y tu ausencia sigue doliéndonos. Para honrar su memoria y exigir justicia, les invitamos a unirse a nosotros”.

La Santa Misa será el jueves 2 de mayo a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora, mientras que a las 20.30 se realizará una marcha de justicia. La convocatoria cerró con el mensaje: “¡Que tu voz no se apague!”.