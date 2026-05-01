Este sábado habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Este fin de semana se implementarán medidas especiales de circulación en calles céntricas de San Salvador de Jujuy , debido a trabajos que realizará personal de la empresa EJESA , según confirmaron desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

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A través de la Dirección de Tránsito y Transporte se implementarán restricciones durante el sábado 2 y domingo 3 de mayo en la zona de avenida Santibáñez y calle Martín Fierro por trabajos de mejora en la red eléctrica.

Durante ambas jornadas estará prohibido el estacionamiento entre las 6 y las 24 horas en avenida Santibáñez , en el tramo comprendido entre José Hernández y Martín Fierro , así como también en calle Martín Fierro entre Santibáñez y el acceso ubicado a la altura del 625 .

Avenida Santibáñez. Avenida Santibáñez de San Salvador de Jujuy.

Asimismo, confirmaron que el domingo 3 de mayo se dispondrá la reducción del tránsito a media calzada en el ingreso al puente Senador Pérez, específicamente debajo del puente sobre avenida Santibáñez, en el horario de 8 a 20 horas.

Solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar.

Recomendaron prestar especial atención al transitar por calle 3 de Febrero, en el tramo comprendido entre El Pibe y Acoyte, debido al movimiento vehicular que podrían generar estas intervenciones.