Un mes sin Delicia Mamaní Mamaní, la jujeña desaparecida en Córdoba: denuncian que no hay avances

Docentes, compañeras y organizaciones sociales marcharon en Córdoba para pedir avances en la búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní , la joven jujeña desaparecida el 21 de noviembre de su hogar en Malagueño , donde estudia el Profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó.

En un documento que difundió la comunidad educativa, señalaron que " María Mamaní, madre de la joven, recibió un trato inadecuado , no le toman la denuncia y le retienen un cuaderno que había dejado Delicia dirigido a su madre, quien no sabe leer, ni escribir".

"No hay información oficial sobre la actuación policial ni avances de búsqueda en la Provincia" , manifestaron estudiantes y docentes en un comunicado, mientras la mamá de Delicia, le solicitó al fiscal Guillermo González que incorpore la hipótesis de trata y denunció a un hombre cercano a la familia. “Delicia no se fue voluntariamente. Creemos que fue amenazada, coaccionada o condicionada de alguna manera", aclaró la defensora Lescano.

Quién es Delicia Mamaní Mamaní

Estudiaba segundo año del profesorado de Educación Primaria en el Colegio Carbó, donde había atravesado un buen rendimiento académico hasta mitad de año, pero luego comenzó a manifestar dificultades. Según el testimonio de sus compañeras, mantenía contacto por redes sociales con un hombre mayor a quien nunca había visto en persona.

La joven vivía junto a su familia en el paraje Punta de Agua, en cercanías de Falda del Carmen, donde compartía una vivienda en condiciones precarias. La denuncia por su desaparición fue radicada el 23 de noviembre, y el caso quedó bajo investigación.

Denuncian a un sospechoso cercano a la familia

Natalia Lescano, abogada de la familia, confirmó a Cba24 que hay un hombre denunciado por la desaparición, apuntado por la María Mamaní, la madre de la joven. Se trata de un allegado a la familia política que, según la señora, es una persona de "malvivir" y sin trabajo.

La defensa informó que se hizo una presentación formal con pruebas recopiladas por la madre de Delicia y sus compañeros. En la unidad judicial constan vídeos y documentación vinculadas al sospechoso, a la espera de que la investigación. "Hemos encontrado unos videos donde se la ve a Delicia en la terminal de Villazón hacia Potosí, Bolivia", expresó la abogada Lescano además tener "una lista de pasajeros donde estaría el nombre de Delicia".

Alerta activa del CINDAC

El Centro de Información, Documentación y Asistencia a la Comunidad (CINDAC) informó que se encuentra activa la búsqueda de Delicia, cuyo domicilio figura en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba.

El organismo detalló que la joven es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,50 metros. Posee un lunar notorio en un antebrazo y presenta dificultades para caminar, datos que pueden resultar clave para su identificación.

Líneas de contacto

El CINDAC solicita que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato a:

911

3886860239

3886828607

O a la unidad policial más cercana

También recordaron que los aportes pueden hacerse de forma anónima, ya que cualquier dato puede ser relevante para reconstruir los últimos movimientos de Delicia y orientar los operativos de búsqueda.