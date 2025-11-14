Caso Daniela Mamaní: imputaron a su ex por femicidio y seguirá en prisión

Este viernes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó detalles sobre la investigación por el presunto femicidio de Daniela Mamaní , la joven de 31 años hallada sin vida el pasado martes 12 de noviembre en una vivienda del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Según informó el organismo, interviene en la causa la Fiscalía Especializada en Violencia de Género , que dispuso la imputación provisional de M. T. , expareja de la víctima, por el delito de “Homicidio triplemente agravado” —por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)—, conforme al artículo 80 del Código Penal de la Nación.

Asimismo, la Fiscalía solicitó y obtuvo una medida de prisión preventiva por cuatro meses, que se encuentra actualmente en vigencia, mientras continúan las tareas investigativas y la recolección de pruebas.

Este viernes por la tarde, los restos de Daniela Mamaní, la joven de 31 años hallada sin vida en el barrio Gorriti el pasado martes, fueron sepultados en Humahuaca , su ciudad natal. La comunidad la despidió con profundo dolor y una fuerte manifestación de reclamo de justicia, mientras la investigación avanza bajo la hipótesis de femicidio .

Familiares, amigos y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la ciudad, entre lágrimas, flores y el sonido de las bandas de sikuris, que marcaron un emotivo adiós. La procesión fue también un acto de protesta y reflexión frente a la violencia de género.

Antes del entierro, una vecina dejó un mensaje cargado de dolor y esperanza: “Daniela ya no está, nos pongamos la mano en el corazón y reflexionemos sobre a quien estamos maltratados, a quienes vemos que maltratan. No nos quedemos callados, acudamos cuando nos piden auxilio. Reflexionemos en la casa de cada uno, tanto los hombres como las mujeres tratemos de no maltratar".

"Vivamos en gracia de Dios para seguir adelante y cambiar la sociedad, cada uno en su espacio, cada uno con sus hijos, parejas y padres. Tengamos en cuenta esto que le pasó a Daniela, nos duele a todos, que no quede en el dolor, que nos haga reflexionar", añadió.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.