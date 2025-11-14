sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 18:09
Justicia.

Caso Daniela Mamaní: imputaron a su ex por femicidio y seguirá en prisión

El ex fue imputado por 4 meses y la carátula es “Homicidio triplemente agravado” por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio).

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lugar donde ocurrió el hecho.

Lugar donde ocurrió el hecho.

Este viernes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó detalles sobre la investigación por el presunto femicidio de Daniela Mamaní, la joven de 31 años hallada sin vida el pasado martes 12 de noviembre en una vivienda del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Lee además
Dolor y pedido de justicia: amigos y compañeras despidieron a Daniela Mamaní en la Morgue Judicial
Justicia.

Dolor y pedido de justicia: amigos y compañeras despidieron a Daniela Mamaní en la Morgue Judicial
Caso Daniela Mamaní.
Crimen.

El cuerpo de Daniela Mamaní llegó a Humahuaca donde será velado y enterrado

Según informó el organismo, interviene en la causa la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que dispuso la imputación provisional de M. T., expareja de la víctima, por el delito de “Homicidio triplemente agravado” —por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)—, conforme al artículo 80 del Código Penal de la Nación.

Asimismo, la Fiscalía solicitó y obtuvo una medida de prisión preventiva por cuatro meses, que se encuentra actualmente en vigencia, mientras continúan las tareas investigativas y la recolección de pruebas.

Familiares, amigos y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la ciudad, entre lágrimas, flores y el sonido de las bandas de sikuris, que marcaron un emotivo adiós. La procesión fue también un acto de protesta y reflexión frente a la violencia de género.

Antes del entierro, una vecina dejó un mensaje cargado de dolor y esperanza: “Daniela ya no está, nos pongamos la mano en el corazón y reflexionemos sobre a quien estamos maltratados, a quienes vemos que maltratan. No nos quedemos callados, acudamos cuando nos piden auxilio. Reflexionemos en la casa de cada uno, tanto los hombres como las mujeres tratemos de no maltratar".

"Vivamos en gracia de Dios para seguir adelante y cambiar la sociedad, cada uno en su espacio, cada uno con sus hijos, parejas y padres. Tengamos en cuenta esto que le pasó a Daniela, nos duele a todos, que no quede en el dolor, que nos haga reflexionar", añadió.

WhatsApp Video 2025-11-14 at 15.57.21 (1)

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dolor y pedido de justicia: amigos y compañeras despidieron a Daniela Mamaní en la Morgue Judicial

El cuerpo de Daniela Mamaní llegó a Humahuaca donde será velado y enterrado

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Caso Daniela Mamaní: imputaron a su ex por femicidio y seguirá en prisión

Quién era Daniela Mamaní, la mujer asesinada en Jujuy

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel