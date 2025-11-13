sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 18:36
El cuerpo de Daniela Mamaní llegó a Humahuaca donde será velado y enterrado

Familiares y vecinos acompañaron este triste momento y la despiden con un profundo dolor. La investigación avanza bajo la hipótesis de un posible femicidio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La madrugada del martes 11 de noviembre sacudió a la provincia de Jujuy con una noticia que generó gran conmoción. En una vivienda de calle Campero del barrio Gorriti, a pocos metros de avenida El Éxodo, fue encontrada sin vida una mujer de 31 años.

Pocas horas después, familiares confirmaron que la víctima era Daniela Mamaní, una joven oriunda de Humahuaca, que residía en la capital jujeña desde hacía varios años. En medio del dolor, sus tías recordaron su personalidad y el vínculo que mantenía con su familia, especialmente con su padre.

Este jueves 13 de noviembre por la tarde, los restos de Daniela fueron trasladados a Humahuaca, donde recibirá cristiana sepultura acompañada por familiares, amigos y vecinos que se acercaron para despedirla.

Mientras tanto, la causa continúa su curso judicial bajo la investigación de la fiscalía especializada en violencia de género, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades del principal sospechoso, quien habría mantenido una relación con la víctima.

Quién era Daniela

"Dicen que la mató el novio. Quiero que se haga justicia. Mi sobrina era enfermera, muy trabajadora, buena gente, cuidaba a su papá que ahora queda solo. No conocía al novio. Ahora su papá la está esperando y no sabemos qué decirle", indicó una de las tías.

“Queremos justicia por mi sobrina. Ella alquila hace cuatro años. Era enfermera pero no ejercía porque cuidaba a su papá. Trabajaba vendiendo en los puestos de la Dorrego y la Éxodo. Rotaba los turnos. Trabajaba mucho. El día libre que tenía estaba con su papá”, agregó.

“Ellos son seis hermanos, los otros están todos en Humahuaca. Ella vivía solita aquí. Una buena chica que hizo todo por mi hermano que tuvo un ACV y solo la aceptaba a ella. Ella lo bañaba, le cortaba el pelo, le llevaba ropa", dijo otra de sus tías.

“¿Por qué le tuvo que pasar esto? ¿Por qué? Quiero que haya justicia. No entiendo por qué tuvo que pasar esto", finalizó entre lágrimas.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.

