Dolor y pedido de justicia: amigos y compañeras despidieron a Daniela Mamaní en la Morgue Judicial Dolor y pedido de justicia: amigos y compañeras despidieron a Daniela Mamaní en la Morgue Judicial

La mañana de este jueves estuvo marcada por un profundo dolor por los familiares y amigos de Daniela Mamani en Alto Comedero. Mientras se realizaba la autopsia al cuerpo de Daniela Mamaní en la Morgue Judicial, amigos y compañeras de trabajo se acercaron hasta el lugar para brindar fuerzas a la familia de la joven en uno de los momentos más difíciles.

En silencio, con gestos más que con palabras, quienes la conocieron dejaron ramos de flores, cartas, coronas y pequeñas ofrendas en la entrada del predio. Para muchos, era la única manera de despedirse: “La mayoría no podemos viajar hasta Humahuaca, así que vinimos aquí para decirle adiós”, expresó una de sus amigas, conmovida.

Daniela Mamaní Dolor y pedido de justicia: amigos y compañeras despidieron a Daniela Mamaní en la Morgue Judicial Dolor y pedido de justicia Las amigas de Daniela, muy afectadas, la recordaron como “una excelente persona y una gran compañera”. Con voz quebrada, una de ellas apenas alcanzó a decir: “No tengo palabras. Solo pido justicia por ella”. Otra recordó su compromiso laboral y su calidez: “Daniela trabajaba en Dorrego y en la Éxodo. Era muy querida por todas”.

La escena estuvo cargada de emoción y silencio. Abrazos, lágrimas contenidas y miradas perdidas se mezclaron con el único pedido compartido por todos los presentes: que se haga justicia y que la muerte de Daniela no quede impune.

La comunidad que la rodeaba, sus compañeras y amigos, coinciden en un mismo sentimiento: el vacío que deja Daniela es enorme, y lo único que puede traer un mínimo de consuelo es la verdad y la justicia. Qué pasará con los restos de Daniela Mamaní Tras el procedimiento forense, los restos de Daniela serán trasladados a Humahuaca, donde ella era oriunda para recibir cristiana sepultura. Su familia pidió respeto y acompañamiento en estas horas de profundo dolor. Embed - Dolor y pedido de justicia: amigos y compañeras despidieron a Daniela Mamaní en la Morgue Judicial

