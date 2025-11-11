martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 13:50
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Familiares de Daniela, la mujer hallada muerta en una vivienda de barrio Gorriti. Se investiga un posible femicidio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Posible femicidio en Gorriti.

Posible femicidio en Gorriti.

Horas después, familiares confirmaron que la víctima era Daniela, una joven oriunda de Humahuaca que vivía en San Salvador desde hacía varios años. En medio del dolor, sus tías hablaron sobre su vida, su carácter y el vínculo que mantenía con su padre.

Posible femicidio en Jujuy
Posible femicidio en Jujuy.

Posible femicidio en Jujuy.

Quién era Daniela

“Me acabo de enterar porque mi tía de Humahuaca me avisó. Daniela falleció, no puedo creer. Yo trabajo acá cerca, en la misma calle. Dicen que la mató el novio. Quiero que se haga justicia. Mi sobrina era enfermera, muy trabajadora, buena gente, cuidaba a su papá que ahora queda solo. No conocía al novio. Ahora su papá la está esperando y no sabemos qué decirle", indicó una de las tías.

“Queremos justicia por mi sobrina. Ella alquila hace cuatro años. Era enfermera pero no ejercía porque cuidaba a su papá. Trabajaba vendiendo en los puestos de la Dorrego y la Éxodo. Rotaba los turnos. Trabajaba mucho. El día libre que tenía estaba con su papá”, agregó.

“Ellos son seis hermanos, los otros están todos en Humahuaca. Ella vivía solita aquí. Una buena chica que hizo todo por mi hermano que tuvo un ACV y solo la aceptaba a ella. Ella lo bañaba, le cortaba el pelo, le llevaba ropa", dijo otra de sus tías.

“¿Por qué le tuvo que pasar esto? ¿Por qué? Quiero que haya justicia. No entiendo por qué tuvo que pasar esto", finalizó entre lágrimas.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Alto Comedero y será entregado a sus familiares el próximo jueves 13 de noviembre.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.

