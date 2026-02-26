Vuelos demorados y reprogramados en Jujuy por el paro de controladores aéreos

El paro de controladores aéreos genera este jueves demoras y reprogramaciones en el Aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán, que opera los vuelos de Jujuy.
La protesta se desarrolla por franjas horarias y genera demoras en salidas y llegadas reprogramadas para este jueves y durante los días que dura este paro.
La medida gremial se desarrolla bajo la modalidad de interrupciones por franjas horarias, lo que impacta de manera parcial en la programación habitual de partidas y arribos. Durante esos períodos, se restringen las operaciones, provocando demoras y cambios en los horarios previstos.
De acuerdo al movimiento programado para este jueves 26 de febrero:
El vuelo FO 5181 con destino a Aeroparque despegó a las 08:15.
AR 1515 hacia Aeroparque figura en horario.
ZP 871 con destino a Asunción se mantiene en horario.
FO 5183 hacia Ezeiza fue reprogramado para las 14:05.
AR 1519 con destino Aeroparque permanece en horario.
FO 5185 hacia Ezeiza fue reprogramado para las 23:55.
FO 5180 desde Ezeiza aterrizó a las 07:04.
AR 1514 desde Aeroparque llegó a las 08:54.
ZP 870 desde Asunción figura programado.
FO 5182 desde Aeroparque fue reprogramado para las 13:15.
AR 1518 desde Aeroparque está programado.
FO 5184 desde Aeroparque fue reprogramado para las 23:10.
Si bien varios vuelos operan con normalidad, otros presentan modificaciones de horario vinculadas al paro, especialmente en servicios con destino u origen en Buenos Aires.
Desde el aeropuerto recomiendan a los pasajeros consultar previamente con su aerolínea el estado actualizado del vuelo antes de dirigirse a la terminal aérea, ya que la operatoria puede variar según la evolución de la medida gremial.
La situación se monitorea durante toda la jornada y podría presentar nuevos cambios en función de las franjas horarias afectadas por la protesta.
Los controladores aéreos anunciaron un nuevo esquema de medidas de fuerza que afectará el funcionamiento de los vuelos comerciales y privados durante varios días. La protesta se desarrollará entre el jueves 26 y el lunes 2 de marzo, con paros de tres horas por jornada, lo que podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.
Según el cronograma difundido, las interrupciones se aplicarán en franjas horarias específicas cada día:
Durante esos lapsos, se restringirán las autorizaciones de despegue y no se procesarán planes de vuelo.
