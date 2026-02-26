Vuelos demorados y reprogramados en Jujuy por el paro de controladores aéreos

El paro de controladores aéreos genera este jueves demoras y reprogramaciones en el Aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán , que opera los vuelos de Jujuy.

Educación. El Cedems cuestionó el aumento en el ítem presentismo y ratificó el paro del lunes

Educación. Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

La medida gremial se desarrolla bajo la modalidad de interrupciones por franjas horarias, lo que impacta de manera parcial en la programación habitual de partidas y arribos. Durante esos períodos, se restringen las operaciones, provocando demoras y cambios en los horarios previstos.

De acuerdo al movimiento programado para este jueves 26 de febrero:

Si bien varios vuelos operan con normalidad, otros presentan modificaciones de horario vinculadas al paro, especialmente en servicios con destino u origen en Buenos Aires.

El vuelo FO 5181 con destino a Aeroparque despegó a las 08:15.

Desde el aeropuerto recomiendan a los pasajeros consultar previamente con su aerolínea el estado actualizado del vuelo antes de dirigirse a la terminal aérea, ya que la operatoria puede variar según la evolución de la medida gremial.

La situación se monitorea durante toda la jornada y podría presentar nuevos cambios en función de las franjas horarias afectadas por la protesta.

Paro de controladores desde el jueves 26 de febrero al lunes 2 de marzo

Los controladores aéreos anunciaron un nuevo esquema de medidas de fuerza que afectará el funcionamiento de los vuelos comerciales y privados durante varios días. La protesta se desarrollará entre el jueves 26 y el lunes 2 de marzo, con paros de tres horas por jornada, lo que podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Según el cronograma difundido, las interrupciones se aplicarán en franjas horarias específicas cada día:

el jueves 26 de 15 a 18;

el viernes 27 de 19 a 22;

el sábado 28 de 13 a 16;

el domingo 1 de 9 a 12;

el lunes 2 de 5 a 8.

Durante esos lapsos, se restringirán las autorizaciones de despegue y no se procesarán planes de vuelo.