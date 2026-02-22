miércoles 25 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 11:14
Vuelos.

Controladores aéreos anuncian paro desde este jueves: hay vuelos reprogramados en Jujuy

Las medidas comenzarán el jueves 26 y se extenderán hasta el lunes 2 de marzo, con interrupciones diarias en la operatoria aérea.

Victoria Marín
Victoria Marín
Nuevo paro de controladores aéreos en Argentina.



Los controladores aéreos anunciaron un nuevo esquema de medidas de fuerza que afectará el funcionamiento de los vuelos comerciales y privados durante varios días. La protesta se desarrollará entre el jueves 26 y el lunes 2 de marzo, con paros de tres horas por jornada, lo que podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Qué dice el comunicado

La decisión fue comunicada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, que nuclea a los controladores. Desde el sindicato señalaron que la medida responde a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a reclamos por mejores condiciones de trabajo, tras la finalización del período de conciliación obligatoria sin acuerdos concretos.

Según el cronograma difundido, las interrupciones se aplicarán en franjas horarias específicas cada día: el jueves 26 de 15 a 18; el viernes 27 de 19 a 22; el sábado 28 de 13 a 16; el domingo 1 de 9 a 12; y el lunes 2 de 5 a 8. Durante esos lapsos, se restringirán las autorizaciones de despegue y no se procesarán planes de vuelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/2025316886372630620&partner=&hide_thread=false

Desde el gremio remarcaron que se trata de una acción sindical legítima y que la modalidad elegida busca visibilizar el conflicto sin paralizar por completo el sistema. No obstante, advirtieron que el impacto se sentirá en la operatoria diaria, especialmente en los aeropuertos con mayor volumen de vuelos.

Por último, ATEPSA informó que quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones declaradas en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento, que continuarán operando con normalidad durante los horarios de paro.

VUELOS REPROGRAMADOS EN JUJUY

Según Aeropuertos Argentina, hay varios vuelos en partidas y arribos al aeropuerto de Jujuy que tendrán reprogramaciones para este jueves 26 de febrero:

Partidas

VUELOS REPROGRAMADOS JUJUY

Arribos

VUELOS REPROGRAMADOS JUJUY (1)

