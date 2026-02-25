Detuvieron a un hombre por amenazar a Patricia Bullrich

La Policía Federal Argentina detuvo este miércoles a un hombre acusado de difundir amenazas contra la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , por redes sociales, en una causa que había comenzado con publicaciones violentas e intimidatorias dirigidas a la funcionaria.

El detenido, un hombre argentino de 37 años, fue arrestado tras una investigación que ya llevaba varias semanas. Durante el allanamiento de su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad incautaron réplicas de un fusil de asalto AK-47 , cinco pistolas de distintos calibres , cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás , entre otros elementos, informó oficialmente la Policía.

Además de las armas y réplicas, se decomisaron cinturones con municiones de grueso calibre, dos cuchillos largos, cinco teléfonos celulares, notebooks y diversos equipos tecnológicos que estarían relacionados con la difusión de los mensajes amenazantes. También se incautaron varias banderas con inscripciones antifascistas y de grupos como “Antifa”, así como pines y material con amenazas dirigidas a otras figuras políticas.

Según fuentes oficiales, el contenido de las publicaciones incluía una de las amenazas más explícitas, acompañando imágenes de la senadora con expresiones de odio e incitación a la violencia, como “Muerte a los enemigos del pueblo”.

El hombre detenido quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Amenazas e Intimidación Pública”, mientras continúa la instrucción de la causa. La investigación se encuadra en el marco de una serie de publicaciones que comenzaron a ser analizadas por las autoridades desde mediados del año pasado, ante el aumento de publicaciones violentas en redes sociales dirigidas a figuras públicas.