miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 17:05
País.

Detuvieron a un hombre por amenazar a Patricia Bullrich

La Policía Federal detuvo a un hombre por amenazas a Patricia Bullrich en redes y secuestró réplicas de armas, cascos y material tecnológico en su casa.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Detenido por amenazar a la senadora.

Detenido por amenazar a la senadora.

Lee además
Patricia Bullrich adelantó cambios en la reforma laboral tras la polémica por las licencias médicas.
Política.

Bullrich anunció cambios en la reforma laboral tras la polémica con las licencias médicas
CGT (foto ilustrativa).
País.

Reforma Laboral: la CGT anticipa que irá a la Justicia y convoca a movilizar

El detenido, un hombre argentino de 37 años, fue arrestado tras una investigación que ya llevaba varias semanas. Durante el allanamiento de su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad incautaron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás, entre otros elementos, informó oficialmente la Policía.

La senadora Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich.

Además de las armas y réplicas, se decomisaron cinturones con municiones de grueso calibre, dos cuchillos largos, cinco teléfonos celulares, notebooks y diversos equipos tecnológicos que estarían relacionados con la difusión de los mensajes amenazantes. También se incautaron varias banderas con inscripciones antifascistas y de grupos como “Antifa”, así como pines y material con amenazas dirigidas a otras figuras políticas.

Según fuentes oficiales, el contenido de las publicaciones incluía una de las amenazas más explícitas, acompañando imágenes de la senadora con expresiones de odio e incitación a la violencia, como “Muerte a los enemigos del pueblo”.

El hombre detenido quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Amenazas e Intimidación Pública”, mientras continúa la instrucción de la causa. La investigación se encuadra en el marco de una serie de publicaciones que comenzaron a ser analizadas por las autoridades desde mediados del año pasado, ante el aumento de publicaciones violentas en redes sociales dirigidas a figuras públicas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bullrich anunció cambios en la reforma laboral tras la polémica con las licencias médicas

Reforma Laboral: la CGT anticipa que irá a la Justicia y convoca a movilizar

La fruta más consumida del país se produce en el norte y Jujuy está en el mapa

Javier Milei posterga la designación de jueces de la Corte Suprema y prioriza las reformas tributaria y política

Aumentan el pago del presentismo docente

Lo que se lee ahora
Aumentan el pago del presentismo docente
Educación.

Aumentan el pago del presentismo docente

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel