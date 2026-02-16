lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 14:51
Política.

Patricia Bullrich anunció cambios en la reforma laboral tras la polémica con las licencias médicas

El oficialismo garantizará que empleados con enfermedades graves continúen cobrando el 100% de sus haberes. Todos los detalles de la medida.

Por  Redacción de TodoJujuy
Patricia Bullrich adelantó cambios en la reforma laboral tras la polémica por las licencias médicas.

Patricia Bullrich adelantó cambios en la reforma laboral tras la polémica por las licencias médicas.

La senadora Patricia Bullrich informó que el bloque oficialista realizará cambios en la iniciativa de reforma laboral con el fin de asegurar que los empleados que atraviesen enfermedades graves continúen recibiendo la totalidad de su remuneración.

Esta precisión se conoció tras la polémica provocada por el artículo que contemplaba una reducción del 50% en los sueldos durante las licencias por razones no vinculadas al desempeño laboral.

La senadora Patricia Bullrich.

Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%”, anticipó Patricia Bullrich a TN después de que la iniciativa lograra media sanción en el Senado. La parlamentaria aclaró que el pago completo se aplicará únicamente “cuando exista una verificación clara y comprobable” de la enfermedad.

Cambiarán el artículo de licencias médicas

La iniciativa original, que próximamente será discutida en la Cámara de Diputados, introduce cambios en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Básicamente, dispone que cuando un empleado sufra un accidente o padezca una enfermedad ajena a su labor habitual, recibirá únicamente la mitad de su remuneración.

En qué consiste la Reforma Laboral de Javier Milei.

No obstante, se contempla una categoría intermedia: si el inconveniente no se produjo por una acción deliberada y consciente de asumir riesgos por parte del trabajador, el pago se elevará al 75%. En ese sentido, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, precisó que, por ejemplo, una lesión sufrida durante un partido de fútbol correspondería al 50% del salario.

Lucha contra la “mafia de los certificados”

Bullrich defendió la necesidad de modificar la normativa al señalar la existencia de irregularidades y fraudes vinculados a certificados médicos. “Queremos destruir esa mafia, que la Argentina no tenga un 15% de ausentismo y que se termine la avivada”, subrayó la senadora.

El proyecto oficialista obtuvo la media sanción en la Cámara Alta.
Sobre las licencias relacionadas con la salud mental, la legisladora afirmó que se registra un “exceso enorme” de casos. “La Argentina trucha la tenemos que terminar; la ley va en contra de la mafia de los juicios laborales y de los certificados médicos”, concluyó.

Consenso político y próximos pasos

La restitución del 100% del salario para situaciones graves se acordó tras conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la Secretaría de Legal y Técnica. La intención es que la iniciativa no tenga que volver al Senado para su aprobación definitiva.

Desde el bloque oficialista consideran que estas modificaciones resultan fundamentales para impulsar la eficiencia laboral y fortalecer la confianza en el ámbito empresarial. Ahora, el texto final de este artículo clave de la reforma será definido durante el debate en la Cámara de Diputados.

