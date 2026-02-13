Reforma laboral: todo lo que implica el nuevo banco de horas

Qué dice la reforma laboral y qué es el banco de horas.

Luego de que la Cámara de Senadores diera luz verde a la reforma laboral, uno de los aspectos que más inquietudes y polémica despierta es la instauración del denominado “banco de horas” . ¿Se elimina el pago extra por las horas trabajadas fuera del horario habitual ?

La iniciativa de modernización laboral promovida por el Gobierno avanzó de manera significativa en el Congreso . Con el proyecto ya rumbo a la Cámara de Diputados , tanto empleados como empleadores empiezan a examinar con atención los detalles de uno de los cambios más controversiales : el llamado “banco de horas” , un sistema que busca dar mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo , pero que genera preocupación sobre la continuidad de los pagos extra por jornadas extendidas .

Hasta ahora, cada hora que se superaba sobre las 8 diarias o 48 semanales debía ser remunerada con un recargo : un 50% extra en días laborables y un 100% en fines de semana o feriados . La nueva legislación propone que ese tiempo adicional no necesariamente se abone en dinero , sino que pueda acumularse en un “banco” personal de horas .

El banco de horas habilita a empleadores y trabajadores a pactar, por escrito, la compensación de horas extra con tiempo libre en vez de pagos adicionales.

Bajo este esquema , las horas acumuladas durante períodos de alta demanda laboral podrían canjearse por días libres o jornadas reducidas cuando la carga de trabajo sea menor. El proyecto establece que la jornada diaria podría prolongarse hasta 12 horas , siempre garantizando un descanso mínimo de 12 horas entre un turno y el siguiente .

El mecanismo, defendido por el Gobierno y las cámaras empresariales, enfrenta críticas sindicales.

¿Qué dice el texto con media sanción?

Así quedó volcado en el proyecto que superó el Senado:

‘Artículo 197 bis- El empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extras y sus límites, especificando el modo de funcionamiento del sistema y estableciendo un método fehaciente de control que permita a ambas partes registrar las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para su goce por parte del trabajador. A tal efecto, se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral.

Dicho régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical en la empresa, deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador.’

¿Se terminan las horas extra?

Las horas extra no se eliminan por completo, pero dejan de ser la única vía de compensación. Según la reforma, el “banco de horas” se propone como una opción alternativa al sistema clásico de pago adicional.

Consentimiento acordado : La implementación del banco de horas no puede ser unilateral ; requiere un acuerdo formal por escrito entre empleador y empleado , o establecerse mediante convenios colectivos dentro de la empresa.

: La implementación del no puede ser ; requiere un por escrito entre y , o establecerse mediante dentro de la empresa. Carácter voluntario : Los especialistas subrayan que la adhesión del trabajador es imprescindible para formar parte de este mecanismo de “compensación por horas trabajadas” .

: Los subrayan que la es imprescindible para formar parte de este . Efecto sobre los ingresos: Los críticos alertan que, en la práctica, este sistema podría reducir el salario efectivo de quienes dependen de las horas extra para completar sus ingresos, dado que la retribución se otorgaría en forma de “descanso compensatorio” y no en dinero.

Flexibilidad vs. Precarización

Desde el oficialismo y las organizaciones empresariales defienden que la medida brinda una “planificación de costos” clave para industrias con demanda variable, como el comercio, el turismo o la logística. “Se busca adaptar el trabajo a los picos de producción sin que eso implique un costo financiero asfixiante para las PyMEs”, comentaron fuentes parlamentarias durante las discusiones.

En cambio, los sindicatos advierten que la desigualdad de poder entre empleador y trabajador podría presionar a la aceptación de estos esquemas. Además, subrayan que controlar las horas acumuladas representará un reto operativo que, sin una supervisión rigurosa, podría derivar en prácticas abusivas.

El nuevo esquema permite compensar el tiempo trabajado en exceso con días libres, mientras sindicatos y empresas discrepan sobre su impacto en los ingresos y la flexibilidad laboral.

Otros puntos clave de la reforma vinculados a la jornada:

Vacaciones fraccionadas : La normativa autoriza dividir el período anual de descanso en bloques no menores a siete días .

: La normativa autoriza dividir el en a . Remuneración por objetivos : Se habilita la posibilidad de que los salarios se determinen de forma variable , vinculados al cumplimiento de metas de productividad .

: Se habilita la posibilidad de que los se determinen de forma , vinculados al de . Compensaciones por despido: Frente a una desvinculación laboral, las pequeñas y medianas empresas podrán abonar la indemnización en hasta doce cuotas, mientras que las grandes compañías tendrán un máximo de seis plazos.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo ha dado un paso decisivo en el Congreso.

Con la aprobación parcial en la Cámara Alta, la discusión se traslada ahora al ámbito social y a las áreas de recursos humanos. La cuestión dejó de ser si habrá modificaciones, y pasa a centrarse en qué tan rápido los empleados podrán acostumbrarse a que las horas extra, en lugar de traducirse en dinero, se transformen en tiempo disponible para ellos.