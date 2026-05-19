Adriano Morone en Política a las Brasas: "No hay que destruir lo que se hizo, hay que construir sobre eso"

El diputado provincial del Frente Jujuy Crece, Adriano Morone, participó de Política a las Brasas , donde dejó definiciones sobre la realidad de la ciudad, el rol de los municipios y los desafíos que, a su entender, tendrá San Salvador de Jujuy en los próximos años.

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Durante la entrevista también habló sobre una eventual candidatura a intendente, la necesidad de modernizar el funcionamiento municipal y la situación de Alto Comedero.

Consultado sobre una eventual candidatura a la intendencia capitalina, Morone reconoció sus aspiraciones, aunque aclaró que no se trata de una decisión individual. “Yo quiero ser, estoy trabajando para ser candidato, obviamente preparándome, preparando equipos”.

Sin embargo, aclaró: “Es una decisión que, más allá de mis ganas y mi voluntad, no depende exclusivamente de uno”.

Más adelante explicó que su planteo no busca reducirse a una cuestión personal y lo vinculó a un proyecto político más amplio. “Uno forma parte de un proyecto político que gobierna la provincia, que viene realizando una transformación en la provincia, que gobierna también la ciudad de San Salvador de Jujuy”.

Y agregó: “Me parece que hay que pensar en la etapa que viene, en los desafíos que tiene hoy la ciudad, en planificar la ciudad para los próximos años. Me gusta a mí ese debate y lo quiero dar”.

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“No hay que destruir lo que se hizo”

Al ser consultado sobre qué ventajas considera que podría tener en un escenario electoral, Morone vinculó su respuesta con la necesidad de proyectar una ciudad a largo plazo. “Sin duda en estos años se han hecho muchísimas cosas. La ciudad ha tenido un avance muy importante”, aseguró.

Como ejemplo, mencionó transformaciones visibles para quienes vuelven a la ciudad después de un tiempo. “Cuando vienen conocidos o amigos que no venían hace muchos años, te dicen: ‘Che, cómo cambió la ciudad’, ‘qué lindo está esto’, ‘qué lindo está el Xibi-Xibi’”.

Sin embargo, también reconoció aspectos pendientes. “Hay muchas cuestiones y muchas cosas que hay que mejorar, que hay que corregir”, expresó. Y dejó una definición que atravesó buena parte de su análisis: “No hay que negar lo que se hizo, no hay que destruir, romper lo que se hizo, sino que hay que construir sobre lo que se construyó”.

Embed - Morone en Política a las Brasas: “No hay que destruir lo que se hizo, hay que construir sobre eso”

La modernización del municipio

Morone sostuvo que uno de los grandes desafíos de los gobiernos locales es modernizar el funcionamiento estatal. “Principalmente los desafíos que tiene el municipio —y los Estados en general— es modernizar la gestión”.

En ese sentido aclaró que la discusión no pasa solamente por sumar tecnología. “Por ahí uno habla de modernización y se queda solamente con la incorporación de tecnología, que es una parte”. Y amplió: “Modernizar el municipio implica mucho más: transformar el funcionamiento diario, los modelos de gestión interna y las estructuras”.

Sobre el vínculo cotidiano entre Estado y vecinos, planteó: “Hay que lograr un municipio que funcione y que además no sea un obstáculo para el vecino”.

Comerciantes, tasas y habilitaciones

Durante la entrevista también surgieron reclamos vinculados al sector comercial y la carga administrativa. Morone respaldó iniciativas orientadas a simplificar trámites y agilizar habilitaciones. “Cuando recién decía que el Estado no sea un obstáculo, mucho tiene que ver con esto, con la simplificación de los trámites”, remarcó.

También consideró necesario revisar el sistema tributario municipal. “Cuando uno ve la ordenanza tributaria, hay tasas que ya están fuera de uso. De hecho no se aplican”, aseguró. Y agregó: “Creo que hay que ordenarlas. Hay tasas que por ahí también hay que corregir cómo están redactadas”.

Politica a las BRasas Adriano morone

Alto Comedero y el debate sobre una nueva ciudad

Otro de los temas centrales fue la municipalización de Alto Comedero y el proyecto impulsado por el oficialismo. Morone sostuvo que el debate debe darse más allá del mecanismo final. “Creo que el tema Alto Comedero es uno de los temas más interesantes. Creo que es un debate que la política tiene que darse”, explicó.

También planteó que la discusión debe involucrar a quienes viven allí. “La política lo tiene que dar, el municipio y la gente que vive en Alto Comedero”, planteó. Y señaló que más allá de la municipalización, hay un problema concreto que resolver. “Más allá de cuál sea el mecanismo o el diseño institucional, lo que hay que hacer es darle a Alto Comedero mayor autonomía operativa para mejorar el día a día de los vecinos”.

Coparticipación y caída de recursos

Finalmente, el diputado se refirió al proyecto de ley de coparticipación y a la situación financiera de los municipios. “Es una ley institucionalmente muy importante para la provincia, que fortalece la autonomía de los municipios”, detalló.

Sin embargo, planteó una preocupación vinculada a la caída de fondos nacionales. “Hay una cuestión que es innegable: la caída de los fondos provenientes de la coparticipación”, precisó. Y detalló: “Jujuy recibió en febrero y marzo 7 mil millones menos que el mes anterior. En abril, 9 mil millones menos”.

Para Morone, ese escenario obliga a revisar el contexto antes de avanzar. “Hay que ver la realidad para que la ley de coparticipación no termine afectando o dificultando el funcionamiento de los municipios”, puntualizó.