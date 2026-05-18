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18 de mayo de 2026 - 20:01
Deportes.

Cambió el horario del clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Gimnasia de Jujuy ya palpita el clásico del norte frente a Gimnasia y Tiro. Hubo cambios de horario para el esperado partido.

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Por  Judith Girón
Nuevo horario para el Clásico del Norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

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En un principio, el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Zona B de la Primera Nacional estaba programado para las 17 horas, aunque luego desde el club confirmaron el cambio.

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega en un gran momento futbolístico luego de vencer 1 a 0 a Temperley en el estadio 23 de Agosto gracias al gol convertido por Mauro Cachi.

Con esa victoria, Gimnasia alcanzó las 26 unidades y se consolidó como único líder de la Zona B, sacándole tres puntos de ventaja a Atlanta.

Por su parte, Gimnasia y Tiro también llega entonado al clásico tras derrotar como local a San Martín de Tucumán por la mínima diferencia.

El Lobo ya piensa en la Copa Argentina

Además del clásico del Norte, Gimnasia de Jujuy ya tiene otro compromiso importante confirmado en su calendario.

El conjunto jujeño enfrentará a Belgrano de Córdoba por Copa Argentina el próximo sábado 30 de mayo. Aunque todavía no se confirmó oficialmente el horario ni la sede, todo indica que el partido podría disputarse en Santiago del Estero.

Mientras tanto, el Lobo mantiene el foco en el duelo frente al Albo salteño, uno de los encuentros más esperados por los hinchas de ambos equipos.

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