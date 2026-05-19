Encontraron un cuerpo en Termas de Reyes: sería una joven que estaba desaparecida

Un importante operativo policial y judicial se desplegó este martes en la zona de Termas de Reyes , luego del hallazgo del cuerpo de una mujer en cercanías del puente del sector. Las autoridades investigan si se trata de una joven de 23 años que permanece desaparecida desde el lunes en San Salvador de Jujuy.

La denuncia por la desaparición de la joven ingresó el 18 de mayo y desde entonces efectivos de la Policía de Jujuy realizaban tareas de búsqueda en distintos puntos de la provincia.

Durante la mañana de este martes, personal policial recibió información sobre la presencia de un cuerpo en la zona de Termas de Reyes y se trasladó hasta el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes junto al Ministerio Público de la Acusación.

El jefe de la Policía de la Provincia, Joaquín Carrillo, explicó qu e las causas de la muerte son materia de investigación y aclaró que todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad de la mujer hallada.

“Estábamos trabajando en un operativo de búsqueda de tres personas y fuimos anoticiados de esta situación. El personal policial se constituyó en la zona del puente de Termas de Reyes y constató el hallazgo del cuerpo de una mujer”, señaló el funcionario.

Además, indicó que “todo coincidiría” con la búsqueda de una joven de 23 años desaparecida desde el lunes, aunque evitó confirmar oficialmente que se trate de la misma persona.

La investigación sigue en curso

Carrillo también remarcó que hasta el momento no hay personas demoradas ni detenidas vinculadas al caso. “No hay información al respecto. No tenemos personas demoradas ni nada. Es todo materia de investigación”, sostuvo el jefe policial ante la consulta de los medios.

La joven buscada tiene domicilio en el barrio Punta Diamante de San Salvador de Jujuy y su desaparición había sido denunciada el mismo día en que fue vista por última vez.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público de la Acusación, quienes llevaron adelante las primeras pericias para intentar establecer las circunstancias del hecho.