Tras la media sanción, el Gobierno quiere tratar la reforma laboral a fines de febrero

Luego de que el Senado aprobara la reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra, el Ejecutivo definió como prioridad cerrar el trámite legislativo antes de fin de mes. La idea es que Diputados trate el proyecto el 25 de febrero, dentro del período de sesiones extraordinarias, para evitar que eventuales modificaciones obliguen a una nueva revisión en la Cámara alta.

En la mesa política del Gobierno remarcan que la instrucción es “no tocar” el articulado que salió del Senado y preservar los acuerdos ya firmados con bloques dialoguistas.

Las cuentas del oficialismo en la Cámara baja En la Casa Rosada sostienen que “no vamos a tener problemas en Diputados” y aseguran que hoy tienen un piso de 117 diputados alineados con la iniciativa. Para llegar al umbral de 129 votos que exige la sanción, el Gobierno trabaja para sumar al menos otros 12 legisladores de bloques provinciales y espacios que responden a gobernadores. El cálculo incluye a La Libertad Avanza, PRO, parte de la UCR y aliados federales, en una arquitectura similar a la que permitió la media sanción en el Senado.

Qué se juega en la sesión del 25 de febrero El oficialismo busca un tratamiento concentrado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen rápido y llegar al recinto sin nuevas concesiones. Advierte que cualquier cambio pedido por la oposición obligaría a devolver el texto al Senado y demoraría la entrada en vigencia de una de las reformas clave del programa económico.

En este sentido, la apuesta del Gobierno es mostrar una victoria política antes del inicio de las sesiones ordinarias, luego de haber conseguido la ley Bases en 2024 y el Presupuesto 2026 en diciembre pasado. Qué incluye la reforma laboral 2026 Entre los aspectos centrales del proyecto se destacan: Compensaciones por despido: para determinar la indemnización ya no se tomarán en cuenta conceptos que no se abonen mensualmente, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Además, se fija que la indemnización prevista por ley será la única reparación en casos de desvinculación sin causa. En el caso de las pymes, si el monto fue definido judicialmente, podrá cancelarse en hasta 12 cuotas. Licencias anuales: se habilita que trabajador y empleador acuerden tomar las vacaciones fuera del período tradicional comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. También se autoriza dividirlas en lapsos no inferiores a siete días corridos. Trabajo suplementario: las partes podrán convenir de manera voluntaria un sistema para compensar horas extra, que incluya banco de horas o descansos sustitutos. Bajo este esquema, podrán establecerse jornadas de hasta 12 horas diarias. Modalidad de pago: se permitirá abonar salarios en moneda argentina, extranjera o incluso en especie, según lo que establezcan los convenios, siempre a través de depósito bancario o mediante Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el Banco Central. Asimismo, quedará habilitado el uso de Ticket Canasta y billeteras virtuales como Mercado Pago. Restricciones al derecho de huelga: el proyecto amplía el universo de actividades calificadas como servicios esenciales y fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante los conflictos gremiales. En esos casos, deberá garantizarse una prestación del 75%, mientras que en las tareas consideradas de relevancia estratégica el piso será del 50%, lo que reduce el alcance efectivo de las medidas de fuerza. Alcance de los convenios colectivos: se acota la ultraactividad, estableciendo que solo continúen vigentes las cláusulas de carácter normativo hasta que se firme un nuevo acuerdo. Además, se dispone que los convenios de menor ámbito tengan prioridad sobre los de alcance más amplio, una modificación que podría derivar en diferencias de condiciones entre trabajadores de una misma actividad.

