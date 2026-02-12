jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 09:46
Uno por uno, cómo votó cada senador en el proyecto de Reforma Laboral

El Senado dio media sanción a la reforma laboral tras 13 horas de debate. El resultado expuso alineamientos políticos y el rol clave de los bloques aliados.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Votación Reforma Laboral.

Cada senador dejó asentada su postura en una votación nominal que marcó la primera gran victoria legislativa del oficialismo en el año. El acompañamiento de aliados y fuerzas provinciales resultó determinante para alcanzar la mayoría necesaria.

El debate se desarrolló a lo largo de toda la jornada y finalizó durante la madrugada, con un recinto que mantuvo la tensión hasta el momento final.

Embed

El respaldo pleno de La Libertad Avanza

El bloque de La Libertad Avanza votó de manera unificada a favor de la reforma laboral. Todos sus senadores acompañaron el proyecto y sostuvieron la posición del Gobierno durante el debate.

Entre los votos afirmativos se encontraron Carmen Álvarez Rivero, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi y Agustín Coto, junto al resto de los integrantes del espacio oficialista.

El respaldo completo del bloque libertario funcionó como la base sobre la que se construyó el resultado final.

El rol clave de la UCR y el PRO

La Unión Cívica Radical aportó un bloque decisivo de votos positivos. Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi votaron a favor del proyecto.

Desde el PRO, también hubo acompañamiento. Andrea Cristina, Martín Goerling, Victoria Huala y Luis Juez se alinearon con el oficialismo y sumaron respaldo a la iniciativa.

El apoyo de estos espacios resultó central para que el Gobierno alcanzara los 42 votos afirmativos.

Los apoyos de fuerzas provinciales

Además de los bloques nacionales, la reforma laboral recibió el aval de partidos provinciales y fuerzas locales. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Social, votaron de manera positiva.

También acompañaron Beatriz Ávila, de Independencia; Julieta Corroza, de La Neuquinidad; Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Flavia Royón, de Primero los Salteños; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas.

Estos votos completaron el número necesario para la aprobación en la Cámara alta.

Votación Reforma Laboral
El rechazo cerrado del Partido Justicialista

El bloque del Partido Justicialista votó de forma mayoritaria en contra de la reforma laboral. Entre los senadores que rechazaron el proyecto estuvieron Guillermo Andrada, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo de Pedro y Juliana Di Tullio.

También votaron en contra Anabel Fernández Sagasti, Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López y Juan Manzur.

La lista de rechazos se completó con Ana Inés Marks, José Mayans, Sandra Mendoza, Carolina Moisés, Elia Esther Moreno, José Emilio Neder, Mariano Recalde, Fernando Rejal, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac y Gerardo Zamora.

A los rechazos del PJ se sumaron los dos senadores de Moveré por Santa Cruz. José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra del proyecto y se alinearon con el bloque opositor.

Con estos votos, el sector contrario a la reforma alcanzó los 30 rechazos registrados en la votación final.

Lo que sigue en el Congreso

Con la media sanción del Senado, el proyecto de reforma laboral pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará el tratamiento legislativo. La votación dejó en evidencia los alineamientos políticos actuales y el peso de los acuerdos previos.

Para seguir el tema, resulta clave observar el posicionamiento de los bloques en Diputados y las posibles modificaciones que pueda recibir el texto durante su análisis en comisiones.

