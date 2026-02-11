En vivo: empezó el debate de la Reforma Laboral en el Senado

La propuesta de reforma laboral llega al recinto del Senado este miércoles 11 de febrero. Es un proyecto promovido por la administración de Javier Milei, orientado a revisar, cambiar o suprimir distintos beneficios y garantías que hoy forman parte del marco de derechos de los trabajadores.
Detenidos tras los incidentes
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, indicó, a través de su cuenta oficial de X, que la Policía de la Ciudad detuvo a 15 manifestantes y hay al menos 40 demorados.
Jorge Macri escribió: “Estos delincuentes creían que tapándose la cara iban a zafar. Así terminaron. 15 detenidos. 40 demorados. Ley y orden”.