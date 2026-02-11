En vivo: empezó el debate de la Reforma Laboral en el Senado

Live Blog Post

Salarios dinámicos

La iniciativa oficial incorpora el esquema de “salarios dinámicos”, un sistema que vincula el ingreso del empleado con su rendimiento personal y con el desempeño general de la empresa. Desde la óptica del gobierno libertario, la lógica es clara: a mayor producción, mayor remuneración.

En la práctica, este modelo se traduce en retribuciones complementarias que se suman al sueldo mínimo establecido por ley. Pueden adoptar distintas modalidades —montos fijos o variables, temporales o permanentes— y están orientadas a reconocer el esfuerzo y la productividad de cada trabajador.

Estos conceptos podrán definirse tanto a través de convenios colectivos como mediante acuerdos particulares, lo que les da a las compañías mayor margen para ajustar los incentivos según metas de rendimiento o resultados, con mayor flexibilidad.

A su vez, la propuesta contempla que una parte del ingreso mensual pueda abonarse en bienes o mediante tickets de consumo. El artículo 31 precisa que estos beneficios tendrán carácter no monetario, no se acumularán y no podrán transformarse en efectivo. En la misma línea, el texto también abre la puerta a que los sueldos se paguen en monedas distintas al peso y/o a través de sistemas y plataformas digitales.