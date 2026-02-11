miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 14:56
En vivo: empezó el debate de la Reforma Laboral en el Senado

La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno empezará a debatirse en la Cámara Alta. Estos son los ejes centrales que contempla la propuesta.

La propuesta de reforma laboral llega al recinto del Senado este miércoles 11 de febrero. Es un proyecto promovido por la administración de Javier Milei, orientado a revisar, cambiar o suprimir distintos beneficios y garantías que hoy forman parte del marco de derechos de los trabajadores.

Los ejes centrales del debate: cuáles son las medidas clave incluidas en la reforma laboral que comienza a discutirse en la Cámara alta.

La iniciativa de reforma laboral impulsada por el oficialismo propone introducir modalidades laborales distintas, avanzar en una mayor flexibilidad en las condiciones de empleo y modificar determinados aspectos vinculados a los trabajadores. Entre los cambios previstos figuran alteraciones en el cobro de sueldos e indemnizaciones, la división de los períodos de descanso y modificaciones en el alcance del derecho a huelga.

En vivo minuto a minuto:

Detenidos tras los incidentes

image

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, indicó, a través de su cuenta oficial de X, que la Policía de la Ciudad detuvo a 15 manifestantes y hay al menos 40 demorados.

Jorge Macri escribió: “Estos delincuentes creían que tapándose la cara iban a zafar. Así terminaron. 15 detenidos. 40 demorados. Ley y orden”.

El tuit de Javier Milei tras los incidentes: “Del otro lado tenemos esto”

El presidente Javier Milei utilizó su cuenta oficial en la red social X para pronunciarse sobre los incidentes. El mandatario publicó una serie de fotografías y videos que mostraban los disturbios en las afueras del Palacio Legislativo, acompañados por un mensaje contundente: “Del otro lado tenemos esto”.

Las palabras de Milei buscaron enmarcar la protesta en términos de orden público y diferenciación política. La publicación generó de inmediato fuerte repercusión tanto en círculos oficiales como entre sus opositores, abriendo un nuevo capítulo en la discusión pública sobre el alcance de las manifestaciones y el rol del Estado en la contención de la protesta social.

image

Incidentes entre manifestantes y la Policía

image

Conflicto con la Policía sobre Rivadavia minutos después de las 15:00. Algunos manifestantes sacaron un vallado y lo usaron para intentar golpear a los agentes, mientras que otro hombre tomó un palo para agredir a los oficiales que formaron una columna de contención detrás de la valla.

image
image

Varios manifestantes intentaron agredir a la Policía con bombas molotov. En medio del caos, fueron dispersados por el camión hidrante, pero los presuntos agresores continuaron atrincherados frente al cordón policial.

image

Se espera una sesión maratónica

Con ausencias del peronismo y de representantes de Santa Cruz, el oficialismo consiguió 38 senadores para el quórum. Se esperan más de 12 horas de tratamiento en el recinto.

Bensusán denunció un avance contra el federalismo

El senador peronista Daniel Pablo Bensusán cuestionó la incorporación de cambios tributarios dentro del proyecto de reforma laboral y advirtió que se trata de una maniobra “irregular e inconstitucional”.

Señaló que, aun si se elimina el beneficio impositivo para grandes empresas mencionado de manera informal, el dictamen mantiene normas fiscales que perjudican a las provincias al quitarles recursos genuinos para invertir en infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo.

Minuto de silencio por Sandra Mendoza

En medio del debate, la senadora Juliana Di Tullio informó el fallecimiento de la ex diputada Sandra Mendoza, por lo que se realizó un minuto de silencio con la adhesión de los distintos bloques.

image

Javier Milei sigue la sesión desde la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei sigue la sesión del Senado en vivo, mientras el oficialismo busca dar media sanción a la Reforma Laboral.

El mandatario no tendrá agenda fuera de la residencia presidencial, pero envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a la Cámara Alta.

En Nación mantienen la postura de que cuentan con el respaldo de 44 senadores para la sesión de hoy.

Javier Milei, presidente de la Nación.

Empezó el debate del proyecto de "Modernización Laboral"

La senadora Patricia Bullrich, presidente del bloque de La Libertad Avanza, inició el debate del proyecto de Reforma Laboral.

Empezó la sesión

A las 11:15 hubo quórum y empezó la sesión extraordinaria para tratar la Reforma Laboral en el Senado. Es presidida por Victoria Villarruel.

Cómo mirar la sesión en vivo

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26

La UCR adelantó su apoyo a la reforma laboral y marcó límites al proyecto del Gobierno

La Unión Cívica Radical adelantó su apoyo al proyecto de modernización laboral que tratará el Senado y lo comunicó a través de una publicación en sus redes sociales. Recordaron que desde hace cinco años el partido presentó más de 60 propuestas vinculadas a la reforma, como resultado de un trabajo conjunto entre la conducción partidaria y los legisladores nacionales, y reivindicó su rol en el debate previo al tratamiento en el recinto.

Patricia Bullrich “es la reforma más importante en los últimos 50 años de la historia argentina”

Antes de ingresar al Senado, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se mostró confiada de cara a la sesión que comenzará a las 11 para tratar la reforma laboral. Ante la consulta sobre si están garantizados los votos, afirmó que el proyecto “ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance” y aseguró que el oficialismo espera una votación favorable.

Vacaciones y jornada laboral más flexibles

Entre las modificaciones de mayor peso aparece la posibilidad de dividir el tiempo de vacaciones. La propuesta habilita a que empleador y trabajador pacten el fraccionamiento de los días de descanso disponibles, siempre que cada tramo no sea inferior a una semana. A su vez, la iniciativa fija que, si las fechas son determinadas de manera unilateral por la empresa, deberán comunicarse con al menos 45 días de antelación.

En otro tramo, la iniciativa oficial incorpora el llamado “banco de horas” como sustituto del pago tradicional de horas extra. Este mecanismo permite extender la carga horaria en determinados períodos, como los momentos de mayor actividad, con la promesa de devolver ese tiempo trabajado mediante francos u horas libres en una etapa posterior. Además, el texto habilita alargar la jornada diaria, que podría pasar de las actuales ocho horas hasta un máximo de doce.

Salarios dinámicos

La iniciativa oficial incorpora el esquema de “salarios dinámicos”, un sistema que vincula el ingreso del empleado con su rendimiento personal y con el desempeño general de la empresa. Desde la óptica del gobierno libertario, la lógica es clara: a mayor producción, mayor remuneración.

En la práctica, este modelo se traduce en retribuciones complementarias que se suman al sueldo mínimo establecido por ley. Pueden adoptar distintas modalidadesmontos fijos o variables, temporales o permanentes— y están orientadas a reconocer el esfuerzo y la productividad de cada trabajador.

Estos conceptos podrán definirse tanto a través de convenios colectivos como mediante acuerdos particulares, lo que les da a las compañías mayor margen para ajustar los incentivos según metas de rendimiento o resultados, con mayor flexibilidad.

A su vez, la propuesta contempla que una parte del ingreso mensual pueda abonarse en bienes o mediante tickets de consumo. El artículo 31 precisa que estos beneficios tendrán carácter no monetario, no se acumularán y no podrán transformarse en efectivo. En la misma línea, el texto también abre la puerta a que los sueldos se paguen en monedas distintas al peso y/o a través de sistemas y plataformas digitales.

Modificación del derecho a huelga y las cuotas solidarias a los sindicatos

La iniciativa de reforma extiende el listado de tareas definidas como servicios esenciales —como salud, educación y transporte— y fija la obligación de asegurar un funcionamiento mínimo de entre el 50% y el 75%, lo que limita la posibilidad de paros completos en esos sectores.

Al mismo tiempo, propone suprimir la denominada cuota solidaria, el aporte compulsivo que pagan los empleados no afiliados a los gremios y que se establece a través de los convenios colectivos.

Reducción del cálculo de las indemnizaciones

Entre las modificaciones de mayor impacto que contempla la reforma laboral aparece un recorte en la forma de calcular las indemnizaciones. La propuesta establece que dejarán de sumarse conceptos como el aguinaldo, las vacaciones, los adicionales por premios y cualquier ingreso que no forme parte del sueldo habitual.

A su vez, el monto ya no se determinaría en base al salario más elevado, sino a un promedio de remuneraciones. Como complemento, el proyecto también habilita que esas compensaciones puedan abonarse de manera fraccionada.

En ese sentido, el proyecto impulsa la puesta en marcha de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que quedará bajo la supervisión de los ministerios de Economía y de Capital Humano.

Este mecanismo se financiará con un aporte equivalente al 3% de la contribución obligatoria que realizan las empresas, en un esquema que recuerda al sistema de las AFJP vigente en la década del ’90.

