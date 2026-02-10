Qué sindicatos se suman a los paros por la marcha de la CGT contra la reforma laboral

Qué sindicatos van a parar este miércoles por la movilización de la CGT contra la reforma laboral.

La CGT decidió no avanzar con un paro general este miércoles y optó por convocar únicamente a una movilización frente al Congreso para rechazar la reforma laboral . No obstante, algunos sindicatos anunciaron paros parciales para facilitar la asistencia a la marcha , mientras que otros sectores más duros resolvieron detener sus actividades durante toda la jornada .

En áreas clave como el transporte , la respuesta será heterogénea frente a la convocatoria de la CGT . De todos modos, el servicio funcionará mayormente con normalidad , tanto para garantizar el traslado de quienes participen de la protesta hacia el Congreso como para asegurar el regreso posterior .

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvió este lunes descartar la posibilidad de un paro de 12 horas , una medida que había estado en evaluación, y avanzar en su lugar con interrupciones parciales de las tareas, cuyos alcances aún no fueron precisados.

Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey encabeza la reunión de los sindicatos del transporte de la CATT.

Así lo detalló su secretario general , Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) , durante una rueda de prensa posterior a la reunión del consejo directivo : “ Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas , que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes ”.

Los sindicatos del transporte de la CATT harán este miércoles paros parciales por sector, pero privilegiarán la movilización.

“Nosotros queremos garantizar que la gente llegue. Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres -detalló-, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”.

En la práctica, esto implica que durante la mañana y hasta las 14.30 —momento en que está convocada la marcha de la CGT— el transporte circulará con los cronogramas normales. No obstante, algunos gremios analizan implementar interrupciones acotadas hacia el cierre de la jornada. Un caso es el de los metrodelegados, que contemplan suspender el servicio durante dos o tres horas luego de la movilización.

Los colectivos funcionarán normalmente este miércoles, al igual que los trenes.

Esta postura es la que adoptaron, según lo resuelto, los sindicatos nucleados en la CATT, entre ellos Camioneros, pilotos y tripulantes de cabina, personal aeronáutico de tierra, trabajadores viales, marítimos, portuarios, fluviales y del subte.

Transporte: funcionamiento mixto

Fuera del ámbito de la CATT, dos sindicatos ferroviarios fundamentales optaron por no interrumpir sus servicios: La Fraternidad, bajo la conducción de Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia. De esta manera, los pasajeros de tren no enfrentarán inconvenientes, ya que ni siquiera la seccional más combativa, como la de Oeste liderada por Rubén “Pollo” Sobrero, realizará paro alguno.

Asimismo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con Roberto Fernández al frente, tampoco suspenderá actividades, lo que asegura que este miércoles los colectivos del AMBA funcionarán con normalidad.

Pollo Sobrero.

Por otro lado, existen sindicatos que resolvieron marchar este miércoles hacia el Congreso Nacional y, además, ejecutar paros laborales parciales, entre ellos los integrantes del flamante bloque gremial ultraopositor, encabezado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, entre otros.

Este grupo corresponde al mismo sector que ya había iniciado un plan de acción contra la reforma laboral sin el respaldo formal de la CGT (aunque la UOM ocupa la Secretaría Gremial de la central). La semana pasada realizaron una movilización en Córdoba y este martes prevén otra en Rosario.

Sectores combativos lanzan paros totales

Los sindicatos metalúrgicos, bajo la conducción de Abel Furlán, anunciaron que este miércoles llevarán a cabo un paro total de 24 horas, iniciando la interrupción de tareas a las 10, para que los empleados del sector puedan trasladarse hacia el Congreso Nacional.

Rodolfo Aguiar.

En paralelo, el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, instó a todos los trabajadores a sumarse a la suspensión de actividades, pese a que la CGT no haya llamado a un cese general, y destacó que “tienen cobertura legal para hacerlo”.

“Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica -aseguró-. Frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores, sería un error grave privarlos de ejercer el derecho de huelga”.

El líder sindical, de perfil confrontativo, declaró: “Tenemos que paralizar todas las actividades este miércoles para impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

Además, se confirmaron paros para este miércoles de distintas organizaciones gremiales vinculadas al sector progresista, entre las que se encuentran el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), entre otras.