martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 10:29
Política.

Qué sindicatos se suman a los paros por la marcha de la CGT contra la reforma laboral

Trenes y colectivos funcionarán con normalidad; subtes, portuarios, aeronáuticos y marítimos harán paros parciales, mientras UOM y ATE harán huelga de 24 horas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué sindicatos van a parar este miércoles por la movilización de la CGT contra la reforma laboral. &nbsp;

Qué sindicatos van a parar este miércoles por la movilización de la CGT contra la reforma laboral.

 

La CGT decidió no avanzar con un paro general este miércoles y optó por convocar únicamente a una movilización frente al Congreso para rechazar la reforma laboral. No obstante, algunos sindicatos anunciaron paros parciales para facilitar la asistencia a la marcha, mientras que otros sectores más duros resolvieron detener sus actividades durante toda la jornada.

Lee además
Senado (foto ilustrativa).
Expectativas.

La reforma laboral se debatirá el 11 de febrero en el Senado
El Gobierno envió al Congreso la reforma penal que lleva la edad de imputabilidad a 13 años.  
Política.

El Gobierno impulsa en el Congreso la reforma que reduce la edad de imputabilidad

En áreas clave como el transporte, la respuesta será heterogénea frente a la convocatoria de la CGT. De todos modos, el servicio funcionará mayormente con normalidad, tanto para garantizar el traslado de quienes participen de la protesta hacia el Congreso como para asegurar el regreso posterior.

Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey encabeza la reunión de los sindicatos del transporte de la CATT.

Movilización sin paro general

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvió este lunes descartar la posibilidad de un paro de 12 horas, una medida que había estado en evaluación, y avanzar en su lugar con interrupciones parciales de las tareas, cuyos alcances aún no fueron precisados.

Así lo detalló su secretario general, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), durante una rueda de prensa posterior a la reunión del consejo directivo: “Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”.

Los sindicatos del transporte de la CATT harán este miércoles paros parciales por sector, pero privilegiarán la movilización.

Nosotros queremos garantizar que la gente llegue. Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres -detalló-, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”.

En la práctica, esto implica que durante la mañana y hasta las 14.30 —momento en que está convocada la marcha de la CGT— el transporte circulará con los cronogramas normales. No obstante, algunos gremios analizan implementar interrupciones acotadas hacia el cierre de la jornada. Un caso es el de los metrodelegados, que contemplan suspender el servicio durante dos o tres horas luego de la movilización.

Los colectivos funcionarán normalmente este miércoles, al igual que los trenes.

Esta postura es la que adoptaron, según lo resuelto, los sindicatos nucleados en la CATT, entre ellos Camioneros, pilotos y tripulantes de cabina, personal aeronáutico de tierra, trabajadores viales, marítimos, portuarios, fluviales y del subte.

Transporte: funcionamiento mixto

Fuera del ámbito de la CATT, dos sindicatos ferroviarios fundamentales optaron por no interrumpir sus servicios: La Fraternidad, bajo la conducción de Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia. De esta manera, los pasajeros de tren no enfrentarán inconvenientes, ya que ni siquiera la seccional más combativa, como la de Oeste liderada por Rubén “Pollo” Sobrero, realizará paro alguno.

Asimismo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con Roberto Fernández al frente, tampoco suspenderá actividades, lo que asegura que este miércoles los colectivos del AMBA funcionarán con normalidad.

Pollo Sobrero.

Por otro lado, existen sindicatos que resolvieron marchar este miércoles hacia el Congreso Nacional y, además, ejecutar paros laborales parciales, entre ellos los integrantes del flamante bloque gremial ultraopositor, encabezado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, entre otros.

Este grupo corresponde al mismo sector que ya había iniciado un plan de acción contra la reforma laboral sin el respaldo formal de la CGT (aunque la UOM ocupa la Secretaría Gremial de la central). La semana pasada realizaron una movilización en Córdoba y este martes prevén otra en Rosario.

Sectores combativos lanzan paros totales

Los sindicatos metalúrgicos, bajo la conducción de Abel Furlán, anunciaron que este miércoles llevarán a cabo un paro total de 24 horas, iniciando la interrupción de tareas a las 10, para que los empleados del sector puedan trasladarse hacia el Congreso Nacional.

Rodolfo Aguiar.

En paralelo, el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, instó a todos los trabajadores a sumarse a la suspensión de actividades, pese a que la CGT no haya llamado a un cese general, y destacó que “tienen cobertura legal para hacerlo”.

Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica -aseguró-. Frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores, sería un error grave privarlos de ejercer el derecho de huelga”.

El líder sindical, de perfil confrontativo, declaró: “Tenemos que paralizar todas las actividades este miércoles para impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

Qué sindicatos van a parar este miércoles por la movilización de la CGT contra la reforma laboral.

Además, se confirmaron paros para este miércoles de distintas organizaciones gremiales vinculadas al sector progresista, entre las que se encuentran el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), entre otras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La reforma laboral se debatirá el 11 de febrero en el Senado

El Gobierno impulsa en el Congreso la reforma que reduce la edad de imputabilidad

Bullrich aseguró que la reforma laboral se tratará este miércoles y será aprobada

Rechazo a la Reforma Laboral: gremios y CTA marcharán por el centro de Jujuy

ANSES: ¿Cuándo cobro SUAF en febrero 2026?

Lo que se lee ahora
Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel