martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 18:30
Expectativas.

La reforma laboral se debatirá el 11 de febrero en el Senado

La Cámara alta se prepara para debatir la reforma laboral. El oficialismo asegura consensos amplios, aunque el capítulo fiscal sigue en discusión.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Senado (foto ilustrativa).

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei será tratada el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado de la Nación. La convocatoria quedó sellada tras un encuentro entre la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y representantes de bloques dialoguistas, que ya firmaron el pedido formal de sesión.

Luego de más de dos horas de reunión, Bullrich aseguró que el proyecto está “en un 95% cerrado”, aunque evitó adelantar detalles sobre las modificaciones acordadas. Según explicó, los cambios se conocerán directamente en el recinto al momento de la votación.

El encuentro marcará los tiempos de la discusión de la ley, que el oficialismo quiere aprobar antes de fin de año.
Arranca en el Senado el debate por la reforma laboral. &nbsp;

Desde la Unión Cívica Radical, su presidente de bloque señaló que existen “alternativas en análisis” para morigerar ese impacto y que las conversaciones continuarán hasta el martes 10, con la expectativa de llegar a un texto consensuado antes del debate.

Bullrich, en tanto, defendió la estrategia de mantener reserva sobre los acuerdos alcanzados: “Creemos que es mejor que la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no por partes”, sostuvo, y remarcó que el objetivo es arribar al recinto con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

El tratamiento de la reforma laboral se perfila así como uno de los debates clave del verano legislativo, en un escenario donde el oficialismo busca consolidar apoyos mientras las provincias presionan por cambios en los aspectos impositivos.

