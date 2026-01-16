El Gobierno activa la mesa política para destrabar la reforma laboral y fortalecer lazos con gobernadores

Se reactiva la mesa política con una reunión clave para la reforma laboral y el vínculo con los gobernadores.

Tras el descanso, los miembros de la mesa política que acompaña al presidente Javier Milei se alistan para llevar adelante su primer encuentro del año . La cita está prevista para este viernes a las 10 de la mañana en la Casa Rosada . El eje de la reunión será definir la estrategia política destinada a reunir el mayor respaldo posible para la reforma laboral.

Esta última será debatida en febrero durante las sesiones extraordinarias del Congreso . En ese contexto, el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , encabezará un encuentro en las oficinas de la planta baja con el asesor presidencial Santiago Caputo , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), además del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt . No se descarta la participación del operador político Eduardo “Lule” Menem .

Con la ausencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien no participará del encuentro, el objetivo será ajustar la estrategia que adoptará cada referente para alcanzar una nueva victoria política con la sanción del proyecto de “Modernización Laboral” , una iniciativa que aún enfrenta objeciones en distintos sectores .

Las objeciones al proyecto no provienen únicamente de la Confederación General del Trabajo (CGT) , que cuestiona varios artículos, sino también de algunos gobernadores , incluso dentro del grupo considerado cercano al oficialismo, que expresaron discrepancias públicas respecto de uno de los aspectos fiscales incluidos en la iniciativa. En particular, el planteo de reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias en dos escalones implicaría una merma en la recaudación de un tributo que se distribuye entre las provincias .

Secretario General de la CGT, Jorge Sola Secretario General de la CGT, Jorge Sola

Frente a los planteos recibidos se analiza la alternativa de ofrecer algún mecanismo de compensación para asegurar el acompañamiento de las provincias a la reforma que será tratada en los próximos días en el Senado. En Balcarce 50 toman nota de esas demandas y, puertas adentro, algunos impulsan la idea de abrir instancias de diálogo sin un temario cerrado, contemplando las particularidades de cada gobernador. Sin embargo, reconocen que la definición final surgirá del encuentro previsto para esta mañana, siempre con el aval determinante de Luis Caputo.

De esa gestión se encarga Diego Santilli, quien viene intensificando el diálogo con los gobernadores desde los primeros días del año. Para este viernes estaba previsto un encuentro con el dirigente peronista Sergio Ziliotto, que hasta el momento fue el único en solicitar que la reunión se realizara en la Casa Rosada y no en su provincia, aunque una vez más el contacto terminó siendo reprogramado.

Diego Santilli (Foto de archivo) Diego Santilli (Foto de archivo)

El mandatario pampeano argumentó “cuestiones personales” para justificar la postergación y, aunque manifestó disposición al diálogo, especialmente a plantear su postura, no evitó adelantar su rechazo a la iniciativa. “En casi todo pierden las provincias, en especial La Pampa. Si la idea es precarizar, no estamos de acuerdo”, admitieron desde la gobernación ante la consulta de este medio. En la búsqueda de apoyos legislativos, el funcionario también tiene previsto viajar a Salta el próximo lunes para reunirse con Gustavo Sáenz, uno de los dirigentes con relaciones más complejas con el Gobierno nacional.

De todos modos, dentro del círculo más cercano al poder hay dirigentes que se muestran poco dispuestos a habilitar concesiones, al sostener que las provincias serían las principales beneficiadas si la reforma finalmente avanza.

El rechazo a ceder y la apuesta al impacto económico

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

En la misma línea, un funcionario de peso señaló que cualquier resarcimiento para los gobernadores llegará como consecuencia del impulso al crecimiento económico, que redundará en una mayor recaudación y coparticipación. “¿Acaso no están a favor de la creación de empleo?”, lanzó con tono irónico. Esa expectativa de impacto futuro, sin embargo, no termina de convencer a los representantes provinciales, que mantienen sus objeciones.

Entre los asuntos que se pondrán sobre la mesa este viernes figura el ajuste de detalles vinculados a la convocatoria a sesiones extraordinarias. El decreto correspondiente está a punto de llevar la firma presidencial para formalizar el calendario de la nueva extensión. También deberán cerrar el listado de iniciativas, que podría dejar afuera la reforma del Código Penal, cuyo texto definitivo recién estaría listo a comienzos de febrero.

La eventual demora responde a la intención de alinear al oficialismo detrás de una meta común, en línea con lo resuelto a fines de diciembre, cuando se dejó en suspenso la discusión laboral para enfocar la estrategia en la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al ministro del Interior, Diego Santilli.

Además, se abrirá un momento de revisión frente a las objeciones surgidas dentro del propio espacio, que buscan introducir modificaciones en la redacción definitiva de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ese intercambio se dará antes de que el grupo técnico liderado por la abogada Josefina Tajes, cercana a Patricia Bullrich, examine los aportes de la oposición moderada, como parte del plan para reunir los apoyos indispensables.

Vuelta a la actividad y reordenamiento interno en Casa Rosada

Con el regreso de varios funcionarios tras su receso estival, el funcionamiento del gobierno libertario comienza a normalizarse. Más allá del encuentro de la mesa política —que fue adelantado, ya que en un principio estaba previsto para el lunes 19 de enero—, se prevé que vuelvan a darse las reuniones informales habituales, como las que suelen mantener los primos Menem, en ocasiones con la participación de Santilli, y también la reincorporación presencial del ministro coordinador, quien hasta ahora desempeñaba sus tareas a distancia.

Luego de que se redefinieran responsabilidades tras los comicios de medio término, en distintos despachos de Balcarce 50 sostienen que, más allá de ciertos matices y tensiones, el esquema de trabajo se mantiene operativo y permitió avanzar con la sanción de las dos primeras metas. Más allá del paquete laboral, continúa en agenda la discusión por la Ley de Glaciares, una demanda clave impulsada por varios distritos provinciales.

Reunión en Casa Rosada

Sin embargo, dentro del propio entramado oficial reconocen que existe un techo en el impulso parlamentario, que —admiten en privado— fue reduciéndose y ajustándose con el paso del tiempo.

Los límites de la agenda legislativa y el capítulo que quedó afuera

La muestra más evidente es lo ocurrido con el capítulo XI del Presupuesto, donde se concentraban artículos referidos a discapacidad, el sistema universitario estatal, la distribución federal de recursos, las ayudas energéticas y el sostenimiento financiero del Poder Judicial. Ese conjunto de medidas terminó siendo excluido del cálculo para el ejercicio en curso y, pese a ello, fue comunicado oficialmente como un logro.

Congreso de la Nación Congreso de la Nación.

Dentro del Gobierno analizan volver a la carga con algunos de los ejes de ese apartado fuertemente objetado, con el objetivo de atender las expectativas del referente libertario, quien hasta el momento no ha manifestado reparos frente al curso que vienen tomando los hechos.