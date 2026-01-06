La agenda de Javier Milei en el primer tramo de 2026: a dónde viajará

Javier Milei proyecta una gira por varios destinos europeos en los primeros meses de 2026 . El recorrido se realizará después de su paso por el Foro Económico de Davos , previsto del 19 al 23 de enero en Suiza . En la agenda figuran países como Francia , Italia , Alemania y el Reino Unido .

Desde el entorno presidencial explican que el objetivo central es “ vender la Argentina en el mundo” y fortalecer su perfil internacional . En Balcarce 50 aseguran, además, que el país atraviesa un momento más favorable en materia de vínculos con otras naciones .

En esa línea, el Gobierno apunta a generar credibilidad entre gobiernos y compañías extranjeras , con la expectativa de atraer capitales y proyectos de inversión hacia el país.

Al mismo tiempo, en La Libertad Avanza buscan que, desde fuera de las fronteras , la Argentina sea percibida como un caso distinto dentro de América Latina , una región donde predominan administraciones con afinidad a la izquierda .

“Nuestro apoyo a Estados Unidos es incondicional. Somos los únicos en la región que los apoyan de manera incondicional”, señaló una fuente del espacio libertario al marcar distancia del resto de los países latinoamericanos.

En ese marco, el mandatario evalúa viajar al Reino Unido después de haber afirmado en el diario británico The Telegraph que, para su administración, la soberanía de las Islas Malvinas “no es negociable”. También remarcó que su objetivo es avanzar en su recuperación exclusivamente a través del diálogo y los canales diplomáticos.

Malvinas, el vínculo con Londres y el rol de Estados Unidos

En el oficialismo confían en que la sintonía política con Estados Unidos pueda jugar a favor en el vínculo con Londres. Aunque Washington sostiene una postura histórica sobre el conflicto, en el Gobierno consideran que Donald Trump podría optar por no oponerse a la posición argentina durante las conversaciones, un escenario que sería interpretado como un avance clave para la Casa Rosada.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en gestiones para alcanzar un entendimiento comercial con el Reino Unido, ya sea a través de un convenio directo o en conjunto con los países que integran el Mercosur.

A su vez, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, impulsa la planificación de una visita oficial a China. Desde Balcarce 50 aclararon que aún no hay una fecha establecida y que la organización está en manos de la Cancillería. Se trataría de una misión bilateral con eje en lo económico y comercial.

Agenda exterior y respaldo explícito a la Casa Blanca

Este calendario de actividades diplomáticas se diseña mientras siguen resonando las consecuencias políticas y regionales de la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses.

Javier Milei y los integrantes de su equipo de gobierno no se limitaron a celebrar la determinación adoptada por Donald Trump, sino que dejaron en claro que “confiarán en todo lo que disponga” el mandatario norteamericano.

En ese marco, el jefe de Estado argentino llegará a varias capitales europeas decidido a exhibir sin matices su sintonía política y su vínculo estrecho con Washington.