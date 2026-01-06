martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 09:58
Política internacional.

La agenda de Javier Milei en el primer tramo de 2026: a dónde viajará

Se planea una gira por Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, mientras el Gobierno evalúa el contexto regional y prepara una misión comercial a China.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Planea viajar a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido en el primer tramo de 2026.

Planea viajar a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido en el primer tramo de 2026.

Javier Milei proyecta una gira por varios destinos europeos en los primeros meses de 2026. El recorrido se realizará después de su paso por el Foro Económico de Davos, previsto del 19 al 23 de enero en Suiza. En la agenda figuran países como Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido.

Lee además
Javier Milei y Dónald Trump.
En redes.

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro
Javier Milei.
Política.

Javier Milei: "Es la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro"

Desde el entorno presidencial explican que el objetivo central es “vender la Argentina en el mundo” y fortalecer su perfil internacional. En Balcarce 50 aseguran, además, que el país atraviesa un momento más favorable en materia de vínculos con otras naciones.

Milei organiza su agenda: planea viajar a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido en el primer tramo de 2026.

La estrategia de Javier Milei para posicionar a la Argentina

En esa línea, el Gobierno apunta a generar credibilidad entre gobiernos y compañías extranjeras, con la expectativa de atraer capitales y proyectos de inversión hacia el país.

Al mismo tiempo, en La Libertad Avanza buscan que, desde fuera de las fronteras, la Argentina sea percibida como un caso distinto dentro de América Latina, una región donde predominan administraciones con afinidad a la izquierda.

Nuestro apoyo a Estados Unidos es incondicional. Somos los únicos en la región que los apoyan de manera incondicional”, señaló una fuente del espacio libertario al marcar distancia del resto de los países latinoamericanos.

Milei quiere lograr que distintos países de Europa confíen en la Argentina.

En ese marco, el mandatario evalúa viajar al Reino Unido después de haber afirmado en el diario británico The Telegraph que, para su administración, la soberanía de las Islas Malvinasno es negociable”. También remarcó que su objetivo es avanzar en su recuperación exclusivamente a través del diálogo y los canales diplomáticos.

Malvinas, el vínculo con Londres y el rol de Estados Unidos

En el oficialismo confían en que la sintonía política con Estados Unidos pueda jugar a favor en el vínculo con Londres. Aunque Washington sostiene una postura histórica sobre el conflicto, en el Gobierno consideran que Donald Trump podría optar por no oponerse a la posición argentina durante las conversaciones, un escenario que sería interpretado como un avance clave para la Casa Rosada.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en gestiones para alcanzar un entendimiento comercial con el Reino Unido, ya sea a través de un convenio directo o en conjunto con los países que integran el Mercosur.

Milei busca diferenciarse de los demás países de la región.

A su vez, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, impulsa la planificación de una visita oficial a China. Desde Balcarce 50 aclararon que aún no hay una fecha establecida y que la organización está en manos de la Cancillería. Se trataría de una misión bilateral con eje en lo económico y comercial.

Agenda exterior y respaldo explícito a la Casa Blanca

Este calendario de actividades diplomáticas se diseña mientras siguen resonando las consecuencias políticas y regionales de la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses.

Javier Milei y los integrantes de su equipo de gobierno no se limitaron a celebrar la determinación adoptada por Donald Trump, sino que dejaron en claro que “confiarán en todo lo que disponga” el mandatario norteamericano.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Dónald Trump.

Javier Milei y Dónald Trump.

En ese marco, el jefe de Estado argentino llegará a varias capitales europeas decidido a exhibir sin matices su sintonía política y su vínculo estrecho con Washington.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Javier Milei: "Es la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro"

Javier Milei pidió la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

Argentina respaldó a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro: el comunicado oficial

Javier Milei no se tomará vacaciones pero habilitó días de descanso para el gabinete

Lo que se lee ahora
Los haberes y asignaciones en enero 2026 reflejan la actualización por inflación correspondiente al IPC de noviembre.
Economía.

ANSES: las fechas de cobro para jubilados y pensionados en enero 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Gloria Mabel López, hermana de la víctima. video
Policiales.

"A mi hermano lo mataron", dijo la hermana del joven que murió quemado en la comisaría de El Chingo

Emma María Mercedes Arias video
Oficial.

Asumió la nueva jueza en la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Comunidad de Casti - Yavi - Imagen creada con IA
Fatalidad.

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel