Javier Milei pidió la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

La Oficina del Presidente de la República Argentina difundió este sábado un comunicado oficial en el que celebró la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos y expresó un fuerte respaldo a las autoridades venezolanas electas en los comicios de 2024, cuyos resultados oficiales nunca se conocieron. El texto, firmado por el presidente Javier Milei, calificó al régimen chavista como una amenaza regional y ratificó el apoyo argentino a una transición democrática en Venezuela.

En el documento, el Gobierno argentino afirmó que “ celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América ”. En esa línea, sostuvo que “el régimen socialista que encabezaba Nicolás Maduro es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente”.

El comunicado señaló que el chavismo cumplió “un rol similar al que tenía Cuba en los años setenta”, al exportar “el comunismo y el terrorismo a toda la región”. Además, detalló una serie de acciones atribuidas al régimen venezolano en distintos países de América Latina.

Según el texto oficial, el gobierno de Maduro realizó “interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia” y aplicó “estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva”.

El comunicado también indicó que el régimen “desarrolló alianzas con distintas ONG progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo” y que “fortaleció vínculos con Irán y Hezbolá”. En el mismo sentido, afirmó que brindó “apoyo logístico a Hamas y a la guerrilla en Colombia”.

Otro de los ejes del pronunciamiento fue el narcotráfico. El Gobierno argentino sostuvo que estas operaciones se financiaron “con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles”, organización que Argentina declaró como grupo terrorista el 26 de agosto pasado.

Desde la Casa Rosada remarcaron que la caída de Maduro representa “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región”.

Apoyo a González Urrutia y María Corina Machado

En otro tramo central, el comunicado expresó el respaldo explícito del presidente Milei a las autoridades venezolanas surgidas de las elecciones de 2024. “El Presidente de la Nación expresa su apoyo para que las autoridades legítimamente electas por el pueblo venezolano puedan finalmente ejercer su mandato constitucional”, señaló el texto.

De manera puntual, mencionó al “presidente electo Edmundo González Urrutia”, a quien reconoció como el ganador de los comicios, y destacó “el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela”.

Democracia, derechos humanos y reclamo por Nahuel Gallo

El documento oficial sostuvo que la Argentina confía en que esta nueva etapa permita al pueblo venezolano “recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”, y que ponga fin a “la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista”.

Finalmente, el Gobierno argentino reiteró su reclamo por la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo. “El régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal de Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada”, afirmó el comunicado, y volvió a exigir su liberación inmediata.