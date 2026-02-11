Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina en 2026

El canciller Pablo Quirno le entregó al Papa León XIV una carta de invitación firmada por el presidente Javier Milei para que visite la Argentina durante el 2026, algo que aparentemente estaría siendo analizado seriamente por la Santa Sede.

El dato lo hizo trascender la misma Cancillería a través de un comunicado oficial emitido esta mañana, en el marco de las actividades del ministro de Relaciones Exteriores en El Vaticano.

“La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, escribió el funcionario en su cuenta oficial.

En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del… https://t.co/khXmgFfTlZ pic.twitter.com/gC9XrwT5gz — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 11, 2026 “En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, agregó. El mensaje y el comunicado de la Cancillería fueron retuiteados por Javier Milei minutos después de su publicación.

A comienzos de la semana se había revelado que el canciller Quirno iba a arribar a Roma el martes por la tarde para desarrollar una agenda bilateral con Italia y mantener encuentros con autoridades de la Santa Sede. El dato de que viajaría junto al subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, marcaba la pauta de que habría un énfasis central en las reuniones con el Vaticano. papa Leon y Javier Milei (1)

