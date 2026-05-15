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15 de mayo de 2026 - 13:23
Jujuy.

Estafas en Jujuy: qué hago si me llega una transferencia "equivocada"

Especialistas en ciberseguridad advierten sobre transferencias “equivocadas” y piden no devolver el dinero por cuenta propia.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Estafas en Jujuy (imagen generada con inteligencia artificial).

Estafas en Jujuy (imagen generada con inteligencia artificial).

Las estafas virtuales continúan creciendo en Argentina y cada vez aparecen maniobras más sofisticadas que buscan engañar a usuarios de bancos y billeteras digitales. En las últimas horas, el especialista en ciberseguridad Gonzalo Luis explicó cómo funciona una modalidad que utiliza cuentas de terceros para mover dinero obtenido de manera fraudulenta.

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Según detalló, el mecanismo comienza cuando un delincuente engaña a una persona y logra que transfiera dinero. Sin embargo, el depósito no llega directamente a la cuenta del estafador, sino a la de otra persona que no tiene relación con la maniobra.

“El estafador engaña a alguien y lo convence de transferirle dinero. Eso llega a tu cuenta. No lo manda directamente sino que usa a una tercera persona”, explicó.

Luego del depósito, la víctima secundaria recibe un mensaje que aparenta ser lógico y cotidiano. Allí comienza la segunda etapa de la maniobra.

Cómo funciona la estafa de la “transferencia equivocada”

De acuerdo con Gonzalo Luis, el delincuente suele comunicarse rápidamente para pedir la devolución del dinero. El argumento utilizado apunta a generar confianza y apelar a la buena fe de quien recibió la transferencia.

“Te escribe y te dice: ‘Hola, me equivoqué de alias, ¿podés mandarme ese dinero de vuelta? Te paso el CBU’. Es un mensaje que luce razonable”, señaló.

El problema aparece porque la cuenta a la que solicitan enviar el dinero no corresponde a la misma desde donde salió originalmente la transferencia. En ese momento, la persona que devuelve el dinero puede quedar involucrada en la maniobra fraudulenta.

“El CBU al que te hacen mandar el dinero no es el mismo. Si transferís, sos partícipe necesario de la estafa”, advirtió el especialista.

La modalidad busca utilizar cuentas bancarias de terceros para dificultar el rastreo del dinero y generar más obstáculos en las investigaciones judiciales.

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Qué hacer si aparece dinero desconocido en una cuenta

Ante este tipo de situaciones, Gonzalo Luis remarcó que la principal recomendación es no mover el dinero bajo ninguna circunstancia y comunicarse de inmediato con la entidad financiera.

“No mover el dinero, reportarlo al banco o billetera virtual y pedir la reversión oficial”, sostuvo.

También recomendó reunir pruebas y evitar cualquier tipo de conversación con quienes intenten reclamar el dinero mediante mensajes o llamadas. “Hacer capturas de pantalla y no responder a las personas que están contactando”, agregó.

El especialista insistió en que la devolución debe realizarla exclusivamente el banco o la billetera virtual mediante los canales formales. “El banco tiene que hacer la reversión”, remarcó.

El riesgo de quedar involucrado en una causa judicial

Además del posible delito de lavado de activos, el especialista explicó que existen consecuencias civiles y judiciales para quienes participan, incluso sin intención, en este tipo de transferencias.

“Si tenés plata en tu cuenta es como encontrarse una billetera en la vía pública. Ese dinero es de alguien”, comparó.

También indicó que una transferencia realizada fuera de los mecanismos oficiales puede dejar registros que compliquen la situación de la persona involucrada. “Ante la posibilidad de quedar marcado en una causa penal o judicial, es importante siempre hacer la reversión oficial del banco”, afirmó.

Por último, insistió en mantener el dinero sin movimientos hasta que la entidad financiera intervenga de manera formal.

“La solución siempre es contactarse primero con la entidad donde se tiene la cuenta, hacer capturas y no mover ese dinero. Dejarlo ahí para que sea el banco o billetera virtual quien lo revea”, concluyó.

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