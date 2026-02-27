viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 10:57
Atención.

A qué hora habla Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei dará su discurso el 1° de marzo a las 21 horas, según el decreto oficial y Boletín Oficial.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei.

Javier Milei.

El presidente Javier Milei confirmó el horario en que hablará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina para el año legislativo 2026. El Gobierno oficializó que la ceremonia tendrá lugar el domingo 1° de marzo a las 21, mediante el Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La apertura de sesiones ordinarias marca el inicio formal de la actividad parlamentaria anual, que se extiende hasta el 30 de noviembre, aunque previamente se llevan adelante periodos de sesiones extraordinarias por decreto del Poder Ejecutivo.

El mensaje del presidente ante la Asamblea Legislativa será transmitido por cadena nacional en televisión abierta y plataformas digitales.

El horario oficial y su publicación

El horario fue fijado formalmente en el Decreto 107/2026, que dispone la apertura del año legislativo correspondiente a 2026 a las 21 horas del 1° de marzo.

La norma fue suscripta por Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se publicó en el Boletín Oficial, lo que la convierte en obligación formal de calendario para la actividad legislativa.

Esta designación se hace en ejercicio de las facultades que establece la Constitución Nacional para el Poder Ejecutivo, que preside la apertura del Congreso reunido en Asamblea Legislativa.

javier milei foro davos

Transmisión y duración estimada del discurso

La apertura de sesiones ordinarias será transmitida por cadena nacional, lo que significa que todas las señales de televisión abierta y muchos canales de cable emitirán el mensaje en vivo.

Según lo publicado, la transmisión oficial en cadena nacional podría comenzar minutos antes de las 21 y extenderse por varias horas, aunque el discurso central del presidente se desarrollará principalmente en ese horario.

Este tipo de mensajes suele incluir un balance sobre la gestión y un esbozo de los principales proyectos y prioridades para el año legislativo.

