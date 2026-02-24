martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 09:45
Agenda política.

Javier Milei reúne al Gabinete y define el rumbo legislativo para 2026

Jvier Milei encabeza una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en la previa de su discurso en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Javier Milei reúne al Gabinete y define el rumbo legislativo para 2026

Javier Milei reúne al Gabinete y define el rumbo legislativo para 2026

El encuentro contará con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se da en un contexto parlamentario clave para el oficialismo.

Las reformas que el Ejecutivo pondrá sobre la mesa

Según adelantaron fuentes oficiales, el Presidente enumerará en su discurso los proyectos estratégicos que pretende avanzar en este nuevo período legislativo. Entre las prioridades figuran:

  • Eliminación de las PASO, en el marco de una reforma política.

  • Presentación y tratamiento del nuevo Código Penal.

  • Cambios en el sistema tributario.

  • Reforma Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional.

  • Ley de Financiamiento Universitario.

  • Posibles modificaciones en la Ley de Salud Mental.

Además, si la Ley de Glaciares obtiene media sanción en el Senado, el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento en Diputados a partir de marzo.

Por el momento, el Gobierno no prevé avanzar con la cobertura de vacantes en la Corte Suprema ni con los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos pendientes de envío al Senado.

Javier Milei reúne al Gabinete y define el rumbo legislativo para 2026
Javier Milei reúne al Gabinete y define el rumbo legislativo para 2026

Javier Milei reúne al Gabinete y define el rumbo legislativo para 2026

Un Congreso con nuevo escenario político

La apertura de sesiones encontrará a La Libertad Avanza en una posición parlamentaria más sólida que el año pasado, tras las elecciones de medio término.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta actualmente con 95 legisladores, mientras que en el Senado suma 21. Desde la Casa Rosada destacan, además, el diálogo con bloques aliados y con legisladores cercanos a gobernadores dialoguistas, considerados claves para alcanzar el quórum y garantizar la aprobación de iniciativas.

En paralelo, el Senado deberá definir si aprueba los cambios introducidos por Diputados en la reforma laboral, además de debatir la Ley Penal Juvenil —que ya cuenta con media sanción— y otros proyectos relevantes.

El discurso del 1° de marzo: señal política para el tercer año de gestión

El mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa marcará el inicio formal del período ordinario y buscará consolidar el rumbo del oficialismo en su tercer año de mandato.

Desde el entorno presidencial aseguran que el discurso no solo repasará los logros de gestión, sino que también trazará la hoja de ruta legislativa para 2026, con foco en reformas estructurales que el Ejecutivo considera centrales para su programa de gobierno.

