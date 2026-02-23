Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el domingo a las 21

El próximo domingo 1° de marzo, a las 21 en punto, el presidente Javier Milei ingresará al recinto de la Cámara de Diputados para dejar formalmente inaugurado el período ordinario de sesiones del Congreso. La cita será en horario nocturno, con transmisión por cadena nacional y presencia completa de legisladores.

Frente a los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario brindará su tercera apertura desde que asumió. El horario elegido vuelve a colocar el foco político en el prime time televisivo, con impacto directo en la agenda pública.

La escena mantiene la liturgia institucional habitual, aunque el contexto legislativo presenta cambios respecto del año pasado.

La intervención presidencial llegará tras un período extraordinario en el que el oficialismo logró avances clave. El Congreso sancionó el Presupuesto, aprobó la baja de la edad de imputabilidad —nuevo régimen penal juvenil— y dio luz verde a la reforma laboral.

El Ejecutivo consiguió esos resultados sin mayoría propia. La Libertad Avanza dispone de 95 diputados y 21 senadores, números que obligan a negociar cada votación.

En los debates decisivos acompañaron gobernadores como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua, junto con bloques del PRO y sectores de la UCR.

Expectativa por el tono y los anuncios

En Casa Rosada anticipan un mensaje con nuevas iniciativas. El Presidente solicitó propuestas a cada ministerio y a la Jefatura de Gabinete para nutrir el contenido del discurso.

El eje volverá a centrarse en el programa de reformas y en la agenda económica. La narrativa oficial apunta a consolidar el rumbo legislativo iniciado en diciembre.

La oposición, en tanto, llega con menor capacidad de bloqueo. En el Senado, el bloque peronista cuenta con 28 miembros y enfrenta tensiones internas. En Diputados, los últimos debates dejaron escenas de fuerte confrontación durante el tratamiento de la reforma laboral.

El Congreso, escenario central en horario prime time

La apertura de sesiones a las 21 instala el mensaje presidencial en el horario de mayor audiencia. El discurso impactará de manera inmediata en la discusión política y mediática.

El recinto mostrará una configuración distinta a la de 2024. El oficialismo ordenó su bloque y consolidó acuerdos que resultaron determinantes en votaciones recientes.

Con este escenario, el Presidente hablará ante una Asamblea Legislativa que ya trató y aprobó las principales leyes impulsadas por el Ejecutivo en el inicio del año parlamentario.