lunes 23 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 11:52
Cadena Nacional.

Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el domingo a las 21

El presidente Javier Milei inaugurará el período legislativo este 1° de marzo por la noche, en un Congreso con nuevo equilibrio político.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei.

Javier Milei.

Lee además
El Gobierno define su agenda legislativa y prioriza reformas claves en el Congreso Nacional
Buenos Aires.

El Gobierno define su agenda legislativa y prioriza reformas claves en el Congreso 
Durante la primera sesión de la Junta de Paz, Javier Milei ofreció los Cascos Blancos para la reconstrucción de Gaza.  
Política internacional.

Junta de Paz: Javier Milei puso a disposición a los Cascos Blancos para colaborar en Gaza

Frente a los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario brindará su tercera apertura desde que asumió. El horario elegido vuelve a colocar el foco político en el prime time televisivo, con impacto directo en la agenda pública.

La escena mantiene la liturgia institucional habitual, aunque el contexto legislativo presenta cambios respecto del año pasado.

Un discurso nocturno con respaldo parlamentario

La intervención presidencial llegará tras un período extraordinario en el que el oficialismo logró avances clave. El Congreso sancionó el Presupuesto, aprobó la baja de la edad de imputabilidad —nuevo régimen penal juvenil— y dio luz verde a la reforma laboral.

El Ejecutivo consiguió esos resultados sin mayoría propia. La Libertad Avanza dispone de 95 diputados y 21 senadores, números que obligan a negociar cada votación.

En los debates decisivos acompañaron gobernadores como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua, junto con bloques del PRO y sectores de la UCR.

Javier Milei
Javier Milei.

Javier Milei.

Expectativa por el tono y los anuncios

En Casa Rosada anticipan un mensaje con nuevas iniciativas. El Presidente solicitó propuestas a cada ministerio y a la Jefatura de Gabinete para nutrir el contenido del discurso.

El eje volverá a centrarse en el programa de reformas y en la agenda económica. La narrativa oficial apunta a consolidar el rumbo legislativo iniciado en diciembre.

La oposición, en tanto, llega con menor capacidad de bloqueo. En el Senado, el bloque peronista cuenta con 28 miembros y enfrenta tensiones internas. En Diputados, los últimos debates dejaron escenas de fuerte confrontación durante el tratamiento de la reforma laboral.

El Congreso, escenario central en horario prime time

La apertura de sesiones a las 21 instala el mensaje presidencial en el horario de mayor audiencia. El discurso impactará de manera inmediata en la discusión política y mediática.

El recinto mostrará una configuración distinta a la de 2024. El oficialismo ordenó su bloque y consolidó acuerdos que resultaron determinantes en votaciones recientes.

Con este escenario, el Presidente hablará ante una Asamblea Legislativa que ya trató y aprobó las principales leyes impulsadas por el Ejecutivo en el inicio del año parlamentario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno define su agenda legislativa y prioriza reformas claves en el Congreso 

Junta de Paz: Javier Milei puso a disposición a los Cascos Blancos para colaborar en Gaza

¿Qué servicios no funcionan hoy por el paro nacional convocado por la CGT?

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

A 122 años de la presencia argentina en la Antártida: la historia de un coronel que vivió en el hielo

Lo que se lee ahora
Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos en diferentes zonas video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos en diferentes zonas

Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Jalisco, México.
Internacional.

Al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el crimen del narco "El Mencho"

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias
Tiempo.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel