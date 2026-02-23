lunes 23 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 11:57
Fútbol.

Boca Juniors llega hoy a Salta: cómo canjear las entradas

El Xeneize arriba este lunes a Salta para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy. El partido va el martes a las 21.15 en el Martearena.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Boca Juniors llega hoy a Salta: cómo canjear las entradas

Boca Juniors llega hoy a Salta: cómo canjear las entradas

Este lunes 23 de febrero, el plantel de Boca Juniors aterriza en Salta cerca de las 15 en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes. El equipo juega este martes 24 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputa desde las 21.15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

Lee además
sin muchas emociones, boca juniors y racing club empataron 0-0

Sin muchas emociones, Boca Juniors y Racing Club empataron 0-0
Boca llega a Salta el lunes, conocé dónde se alojará el plantel y cuánto saldrán las entradas.
Fútbol argentino.

Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

La delegación se traslada luego al Hotel en Salta, donde queda concentrada a la espera del cruce eliminatorio. El partido define el pase a los 16avos y genera fuerte expectativa en el norte del país.

Movimiento en el aeropuerto y concentración en zona centro

El arribo del plantel moviliza a hinchas de Salta y provincias vecinas. Se espera presencia de simpatizantes en las inmediaciones del aeropuerto y en la zona del hotel. El operativo de seguridad se activa desde el mediodía con controles en accesos y corredores viales.

La organización coordina junto a fuerzas provinciales el esquema de custodia hasta el estadio. El Martearena abre puertas horas antes del inicio para ordenar el ingreso y evitar demoras.

martearena

Lista de convocados y novedades en el plantel

El entrenador Claudio Ubeda cita a 25 futbolistas para este compromiso. Entre los nombres sobresale el regreso del español Ander Herrera, quien vuelve a estar disponible.

También aparece el paraguayo Adam Bareiro, con chances de sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta azul y oro. En contrapartida, Juan Barinaga queda fuera por lesión muscular y en su lugar ingresa Dylan Gorosito.

Venta y canje de entradas en el Delmi

La entrega de entradas para la parcialidad de Boca se realiza en el Estadio Delmi, ubicado en calle O’Higgins 1500.

El cronograma indica:

  • Lunes 23 de febrero: de 9 a 18.

  • Martes 24 de febrero: de 12 a 19.

La organización solicita asistir con DNI físico y respetar la fila según ubicación adquirida. El ingreso al estadio exige ticket en mano y documento.

Cupo para personas con discapacidad

Las personas con Certificado Único de Discapacidad completan un formulario y presentan CUD y DNI para retirar su entrada el lunes 23, de 9 a 14, en la boletería Sur del Martearena.

El acceso se habilita por sector asignado y bajo control del personal dispuesto para este tipo de público.

Impacto turístico y expectativa de estadio lleno

Desde la Agencia Salta Deportes, su titular Sergio Chibán informa que la ocupación hotelera crece en las últimas horas. Comercios gastronómicos y servicios de transporte registran mayor movimiento ante la llegada de hinchas.

El Martearena presenta capacidad cercana a los 20 mil espectadores y la organización prevé un marco colmado para el cruce por Copa Argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sin muchas emociones, Boca Juniors y Racing Club empataron 0-0

Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Boca Juniors y Racing Club no se sacaron ventajas: fue 0 a 0 por el Torneo Apertura

Adam Bareiro arribó a la Argentina y ya es jugador de Boca

Lo que se lee ahora
Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos en diferentes zonas video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos en diferentes zonas

Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Jalisco, México.
Internacional.

Al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el crimen del narco "El Mencho"

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias
Tiempo.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel