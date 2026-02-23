Boca Juniors llega hoy a Salta: cómo canjear las entradas

Este lunes 23 de febrero, el plantel de Boca Juniors aterriza en Salta cerca de las 15 en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes. El equipo juega este martes 24 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputa desde las 21.15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

Fútbol argentino. Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

La delegación se traslada luego al Hotel en Salta, donde queda concentrada a la espera del cruce eliminatorio. El partido define el pase a los 16avos y genera fuerte expectativa en el norte del país.

El arribo del plantel moviliza a hinchas de Salta y provincias vecinas. Se espera presencia de simpatizantes en las inmediaciones del aeropuerto y en la zona del hotel. El operativo de seguridad se activa desde el mediodía con controles en accesos y corredores viales.

La organización coordina junto a fuerzas provinciales el esquema de custodia hasta el estadio. El Martearena abre puertas horas antes del inicio para ordenar el ingreso y evitar demoras.

martearena

Lista de convocados y novedades en el plantel

El entrenador Claudio Ubeda cita a 25 futbolistas para este compromiso. Entre los nombres sobresale el regreso del español Ander Herrera, quien vuelve a estar disponible.

También aparece el paraguayo Adam Bareiro, con chances de sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta azul y oro. En contrapartida, Juan Barinaga queda fuera por lesión muscular y en su lugar ingresa Dylan Gorosito.

Venta y canje de entradas en el Delmi

La entrega de entradas para la parcialidad de Boca se realiza en el Estadio Delmi, ubicado en calle O’Higgins 1500.

El cronograma indica:

Lunes 23 de febrero: de 9 a 18.

Martes 24 de febrero: de 12 a 19.

La organización solicita asistir con DNI físico y respetar la fila según ubicación adquirida. El ingreso al estadio exige ticket en mano y documento.

Cupo para personas con discapacidad

Las personas con Certificado Único de Discapacidad completan un formulario y presentan CUD y DNI para retirar su entrada el lunes 23, de 9 a 14, en la boletería Sur del Martearena.

El acceso se habilita por sector asignado y bajo control del personal dispuesto para este tipo de público.

Impacto turístico y expectativa de estadio lleno

Desde la Agencia Salta Deportes, su titular Sergio Chibán informa que la ocupación hotelera crece en las últimas horas. Comercios gastronómicos y servicios de transporte registran mayor movimiento ante la llegada de hinchas.

El Martearena presenta capacidad cercana a los 20 mil espectadores y la organización prevé un marco colmado para el cruce por Copa Argentina.