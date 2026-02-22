domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de febrero de 2026 - 16:15
Gendarmería.

Tres detenidos con cocaína adosada al cuerpo en Jujuy

El procedimiento se realizó en un colectivo de larga distancia en Libertador General San Martín. Secuestraron 3,989 kilos de cocaína.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cocaína en Libertador

Un operativo de control sobre un colectivo de larga distancia terminó con tres personas detenidas y el secuestro de casi cuatro kilos de cocaína. El procedimiento se desarrolló en Libertador General San Martín, Jujuy, donde efectivos de Gendarmería detectaron que dos mujeres llevaban la sustancia adherida al cuerpo, mientras que un hombre la ocultaba dentro del calzado.

Lee además
el carnaval de humahuaca llega a su fin y los diablos se despiden entre lagrimas video
Jujuy.

El carnaval de Humahuaca llega a su fin y los diablos se despiden entre lágrimas
Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

El trabajo estuvo a cargo del personal de la Sección “Libertador General San Martín ”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, que realizó la inspección del transporte en el marco de controles habituales sobre rutas de la región.

Según la información oficial, durante la requisa los uniformados advirtieron irregularidades en la vestimenta de dos pasajeras. Al profundizar la inspección, encontraron paquetes acondicionados debajo de la ropa, sujetos al cuerpo.

El hallazgo durante el control

El procedimiento continuó con la revisión del resto de los ocupantes. En ese contexto, los efectivos detectaron que un pasajero trasladaba envoltorios ocultos en las plantillas del calzado. La modalidad llamó la atención por la forma de acondicionamiento, que buscó evitar la detección en un control superficial.

Tras el hallazgo, los gendarmes realizaron las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje total de la sustancia incautada alcanzó los 3 kilos 989 gramos.

Los tres involucrados quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal, que intervino en la causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. La droga quedó secuestrada como elemento de prueba.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El carnaval de Humahuaca llega a su fin y los diablos se despiden entre lágrimas

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada

Última jornada del "Trueque Escolar Verde" en Campo Verde para intercambiar útiles

Primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Lo que se lee ahora
Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Fiesta y color.

Primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país
Urgente.

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada
Precaución.

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha
Ascenso.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel