Tres detenidos con cocaína adosada al cuerpo en Jujuy

Un operativo de control sobre un colectivo de larga distancia terminó con tres personas detenidas y el secuestro de casi cuatro kilos de cocaína. El procedimiento se desarrolló en Libertador General San Martín, Jujuy, donde efectivos de Gendarmería detectaron que dos mujeres llevaban la sustancia adherida al cuerpo, mientras que un hombre la ocultaba dentro del calzado.

El trabajo estuvo a cargo del personal de la Sección “Libertador General San Martín ”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, que realizó la inspección del transporte en el marco de controles habituales sobre rutas de la región.

Según la información oficial, durante la requisa los uniformados advirtieron irregularidades en la vestimenta de dos pasajeras. Al profundizar la inspección, encontraron paquetes acondicionados debajo de la ropa, sujetos al cuerpo.

El hallazgo durante el control El procedimiento continuó con la revisión del resto de los ocupantes. En ese contexto, los efectivos detectaron que un pasajero trasladaba envoltorios ocultos en las plantillas del calzado. La modalidad llamó la atención por la forma de acondicionamiento, que buscó evitar la detección en un control superficial.

Tras el hallazgo, los gendarmes realizaron las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje total de la sustancia incautada alcanzó los 3 kilos 989 gramos. Los tres involucrados quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal, que intervino en la causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. La droga quedó secuestrada como elemento de prueba.

