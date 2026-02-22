Última jornada del "Trueque Escolar Verde" en Campo Verde para intercambiar útiles

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, este domingo se desarrolla la última jornada del “Trueque Escolar Verde” , una propuesta ambiental y solidaria que invita a intercambiar útiles escolares en buen estado. La actividad tiene lugar en Campo Verde y está abierta a toda la comunidad.

Solidaridad. Lanzan el "Trueque Escolar Verde" para intercambiar útiles escolares antes del inicio de clases

La actividad es abierta a todo público y apunta a aliviar el gasto de las familias, al tiempo que fomenta el reciclaje y el consumo responsable.

La propuesta es impulsada por la Asociación Civil Unión, que organiza esta feria de intercambio como parte de sus acciones vinculadas al cuidado del ambiente y el acompañamiento social en un contexto económico complejo.

Una alternativa solidaria y sustentable

El referente de la institución, Rubén Cevallos, explicó que la actividad surge a partir de experiencias previas relacionadas con el reciclado.

“Nuestra institución viene trabajando hace años con el cuidado del ambiente, ya hemos hecho varios Reciclatones en distintos lugares de la ciudad, con esta idea de reciclar el papel blanco debido a los cuadernos y las cartillas que se descartan”, señaló.

En esa línea, el trueque de útiles escolares se presenta como una alternativa concreta para reutilizar materiales en buen estado, reducir residuos y promover prácticas más sostenibles en la comunidad.

Cuándo y dónde se realiza

La segunda y última jornada se desarrolla hoy domingo 22 en el Centro Vecinal 9 de Julio, desde las 10 de la mañana y hasta las 18 o 19 horas, en coincidencia con la feria vecinal.

Durante el encuentro, los vecinos pueden acercar útiles escolares en buen estado —cuadernos, carpetas, mochilas, guardapolvos y otros artículos— para intercambiarlos por aquellos que necesiten de cara al inicio de clases.

Alivio económico y compromiso ambiental

El “Trueque Escolar Verde” combina dos ejes centrales: el impacto ambiental positivo, a través de la reutilización de materiales, y el acompañamiento a las familias que enfrentan dificultades para afrontar los gastos escolares.

La iniciativa busca así consolidarse como un espacio de encuentro comunitario donde la solidaridad y el reciclaje se transforman en herramientas concretas para empezar el año escolar con menor impacto en el bolsillo y mayor conciencia ambiental.