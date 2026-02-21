sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 18:17
Farmacéuticos señalan que la demora en pagos impacta en la provisión de medicamentos: qué pasa en Jujuy

La situación vinculada con el atraso en los pagos por parte de las obras sociales genera preocupación en los farmacéuticos de todo el país. Qué pasa en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La cadena de pagos del sistema farmacéutico atraviesa una situación crítica y crece la preocupación por un posible desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos adeudados por obras sociales y prepagas. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) alertaron que el margen de maniobra es cada vez más reducido y que el problema podría agravarse en las próximas semanas.

Una cadena de pagos desfasada

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, Alejandra Gómez, calificó el escenario como “complicado” y advirtió que las farmacias aún no terminaron de cobrar las prestaciones brindadas en diciembre.

Según explicó en declaraciones radiales, las farmacias deben afrontar pagos semanales a las droguerías para reponer medicamentos, mientras que los financiadores —obras sociales y empresas de medicina prepaga— mantienen atrasos significativos. Esta desarticulación impacta de lleno en la capacidad de reposición y pone en riesgo la continuidad del servicio.

“El plazo es cada vez más chico”, sostuvo Gómez, al señalar que si la situación no se normaliza antes de fines de febrero, el conflicto podría volverse más visible y afectar directamente a los pacientes.

De problema financiero a riesgo sanitario

Desde la entidad remarcan que las farmacias están, en los hechos, financiando el costo de los medicamentos ante la falta de pago de las prestaciones ya realizadas. Si bien algunas logran sostenerse con stock disponible o acuerdos puntuales con laboratorios que ofrecen plazos especiales, esa estrategia tiene un límite.

“Llega un momento donde todas esas alternativas se agotan y la situación deja de ser financiera para convertirse en un problema económico estructural del sector”, advirtió la titular de COFA.

Ante este panorama, propusieron conformar una mesa de trabajo con todos los actores del sistema para encontrar una solución que evite que la crisis escale y se transforme en un problema sanitario mayor.

Cuál es la situación en Jujuy

La situación nacional tiene su correlato en el norte del país. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Gustavo Martínez, aseguró que la provincia “está en la misma situación que todo el país”.

Martínez explicó que no se registraron cortes en los pagos, pero sí una extensión en los plazos de acreditación y reposición de productos, lo que impacta directamente en la planificación financiera de cada farmacia.

Esfuerzo extra para evitar faltantes

Desde el Colegio señalaron que las farmacias jujeñas realizan “un esfuerzo muy grande” para sostener la provisión normal de medicamentos. Esto implica asumir mayores costos, reorganizar compras y administrar el stock con mayor precisión para evitar faltantes.

Si bien el sector busca llevar tranquilidad a la población y garantizar la atención habitual, reconocen que el contexto exige una administración más ajustada de los recursos y un esfuerzo económico adicional para mantener el servicio.

Por ahora, en Jujuy no se registran faltantes generalizados, pero el escenario dependerá de que se normalicen los pagos en el corto plazo. De lo contrario, el problema podría trasladarse directamente al acceso de los pacientes a los medicamentos.

