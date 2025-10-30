jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 16:34
Salud.

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos en todo el país

La Justicia de Mendoza ordenó a PAMI volver a cubrir medicamentos al 100% para sus afiliados, con alcance nacional e inmediato.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
A partir de este mes, los jubilados afiliados a PAMI deberán completar un formulario obligatorio para mantener la cobertura total de medicamentos gratuitos.

La Justicia federal de Mendoza ordenó a PAMI restituir la cobertura del 100% de los medicamentos para sus afiliados en todo el país. La medida cautelar fue dictada por el juez Pablo Oscar Quirós (Juzgado Federal N.º 2) y tiene alcance nacional, según la presentación colectiva promovida por la APDH.

El fallo suspende la aplicación de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 de la obra social y ordena volver al esquema previo. La resolución judicial, fechada el 22 de octubre, intimó además a PAMI a informar en 10 días los fundamentos de las normas suspendidas. Medios nacionales consignan que una eventual apelación no detiene la cautelar.

El trámite para tener los remedios gratis en el PAMI.
La Justicia ordenó al Pami restituir la cobertura total de medicamentos a sus afiliados en todo el país

La Justicia ordenó al Pami restituir la cobertura total de medicamentos a sus afiliados en todo el país

Qué cambia para los afiliados del PAMI

Con el nuevo alcance, PAMI debe otorgar nuevamente los medicamentos incluidos en su vademécum con cobertura al 100%, sin los requisitos adicionales fijados en 2024, tal como regía bajo el programa “Vivir Mejor”. La orden rige mientras se tramita el fondo del caso.

La decisión amplía a todo el territorio medidas que antes se habían dictado para distintas jurisdicciones (Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba, Buenos Aires y CABA, entre otras). El juzgado mendocino concentra estas acciones colectivas, de acuerdo con doctrina de la Corte.

El fundamento central del fallo es la protección del derecho a la salud —con jerarquía constitucional— y la tutela especial de las personas mayores. La APDH celebró que se restituya de forma inmediata la cobertura plena, sin trámites burocráticos previos.

Para afiliados y familias, el mensaje práctico es: farmacias de la red PAMI deben volver a dispensar los medicamentos del vademécum con cobertura total hasta nueva orden, y ante dudas consultar en la agencia local o canal oficial. La obra social apeló, pero la discusión sigue con la cautelar vigente.

El caso se originó en una demanda colectiva impulsada por la APDH, que acreditó legitimación para representar a afiliados a nivel nacional. La organización remarcó que el fallo extiende sus efectos a todos los jubilados y jubiladas del país

