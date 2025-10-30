Javier Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada para acordar reformas

Javier Milei con los Gobernadores

La cumbre en Casa Rosada entre Javier Milei y 20 gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, sirvió para abordar una agenda para buscar consensos para las reformas estructurales libertarias y el Presupuesto 2026 que se tratará en semanas en el Congreso.

El presidente tuvo en la reunión a todo su Gabinete: Guillermo Francos y los ministros de Economía, Luis Caputo, de Interior, Lisandro Catalán; el asesor, Santiago Caputo; la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

También estaban el flamante canciller, Pablo Quirno, que asumió hace tan solo unos días; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los primeros en llegar Los primeros en llegar a Balcarce 50 fueron los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, quienes mantuvieron una reunión previa con Francos por temas particulares de sus provincias. El resto de los mandatarios provinciales arribó cerca de las 17 horas y fue recibido en el Salón Norte antes del ingreso al encuentro principal con el Presidente.

La reunión marca una nueva etapa en la estrategia política del Gobierno, que busca ampliar la base de sustentación del oficialismo mediante acuerdos con las provincias. Según trascendió, el objetivo central es construir consensos para aprobar las reformas estructurales que la Casa Rosada considera fundamentales para el desarrollo económico del país. Javier Milei con los Gobernadores Javier Milei con los Gobernadores Entre las prioridades figuran la reforma tributaria, destinada a simplificar el sistema impositivo y aliviar la carga sobre el sector productivo, y la reforma laboral, que según la visión libertaria resultan indispensables para fomentar la inversión y la creación de empleo formal en los próximos años. Fuentes oficiales destacaron que el tono del encuentro fue “positivo y de diálogo”, y que Milei busca mantener una relación institucional fluida con los gobernadores para sostener la gobernabilidad y avanzar con su programa de reformas estructurales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.