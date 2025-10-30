jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 18:31
Javier Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada para acordar reformas

Con Carlos Sadir presente, Javier Milei se reunió con gobernadores con una cargada agenda, entre esos temas el debate por las reformas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei con los Gobernadores

Javier Milei con los Gobernadores

La cumbre en Casa Rosada entre Javier Milei y 20 gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, sirvió para abordar una agenda para buscar consensos para las reformas estructurales libertarias y el Presupuesto 2026 que se tratará en semanas en el Congreso.

javier milei le tomo juramento a pablo quirno como nuevo canciller
Gobierno.

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller
Foto archivo.
País.

Javier Milei convocó a gobernadores para comenzar a negociar sus reformas

El presidente tuvo en la reunión a todo su Gabinete: Guillermo Francos y los ministros de Economía, Luis Caputo, de Interior, Lisandro Catalán; el asesor, Santiago Caputo; la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

También estaban el flamante canciller, Pablo Quirno, que asumió hace tan solo unos días; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los primeros en llegar

Los primeros en llegar a Balcarce 50 fueron los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, quienes mantuvieron una reunión previa con Francos por temas particulares de sus provincias. El resto de los mandatarios provinciales arribó cerca de las 17 horas y fue recibido en el Salón Norte antes del ingreso al encuentro principal con el Presidente.

La reunión marca una nueva etapa en la estrategia política del Gobierno, que busca ampliar la base de sustentación del oficialismo mediante acuerdos con las provincias. Según trascendió, el objetivo central es construir consensos para aprobar las reformas estructurales que la Casa Rosada considera fundamentales para el desarrollo económico del país.

Javier Milei con los Gobernadores
Javier Milei con los Gobernadores

Javier Milei con los Gobernadores

Entre las prioridades figuran la reforma tributaria, destinada a simplificar el sistema impositivo y aliviar la carga sobre el sector productivo, y la reforma laboral, que según la visión libertaria resultan indispensables para fomentar la inversión y la creación de empleo formal en los próximos años.

Fuentes oficiales destacaron que el tono del encuentro fue “positivo y de diálogo”, y que Milei busca mantener una relación institucional fluida con los gobernadores para sostener la gobernabilidad y avanzar con su programa de reformas estructurales.

