Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

Un ingeniero argentino de 31 años fue asesinado a balazos en la localidad de San José de Pocitos , Bolivia , a pocos metros del límite con la provincia de Salta. La víctima fue identificada como Osvaldo Ezequiel Cuéllar , egresado de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y oriundo de Salvador Mazza .

El crimen ocurrió el lunes por la noche , en la esquina de avenida Tarija y calle Oruro, frente a una plaza donde a esa hora funcionaba una feria. Según la reconstrucción inicial, dos hombres en moto se acercaron a Cuéllar , uno de ellos bajó y le disparó directamente en la cabeza, sin mediar palabra. Luego ambos huyeron hacia el lado argentino por un paso clandestino.

El coronel Mirko Bustos , jefe de la Policía de Frontera de Bolivia, confirmó que las cámaras de seguridad del lugar habrían captado el ataque desde distintos ángulos. Ese material ya fue secuestrado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) , que intenta determinar los movimientos previos y posteriores de los agresores.

Los investigadores analizan la precisión de los disparos, la ausencia de amenazas o forcejeos y la rápida fuga de los responsables. Por esas características, el caso se orienta hacia un ataque planificado , aunque por ahora no se descarta ninguna hipótesis. “Hacía mucho que no se registraba un atentado de esta magnitud en la zona”, señaló un vecino que presenció la balacera.

Traslado de urgencia y fallecimiento

Cuéllar fue auxiliado por vecinos y trasladado en ambulancia al hospital Rubén Zelaya, en Yacuiba. Llegó con múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza, pero aún con signos vitales.

Horas más tarde, y por pedido de su familia, fue llevado al hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal, bajo código rojo y con custodia armada. Finalmente, fue trasladado en vuelo sanitario al hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde murió producto de las graves lesiones.

Hasta el momento, no se registraron denuncias formales por parte de los familiares. La causa se tramita de oficio bajo la intervención del Ministerio Público boliviano, que coordina con la Policía argentina para esclarecer el móvil del crimen.

Un egresado destacado de la UNJu

Osvaldo Cuéllar se había graduado como Ingeniero en Informática en 2021 en la Universidad Nacional de Jujuy. Formaba parte de la comunidad académica jujeña y se desempeñaba como programador de sistemas. Al momento del ataque, se encontraba de visita en territorio boliviano.

Coordinación entre Argentina y Bolivia

Las autoridades de ambos países mantienen comunicación permanente para avanzar en la investigación. Fuentes oficiales no descartan que los atacantes sean argentinos que cruzaron la frontera minutos después del crimen. Por esa razón, la Policía de Salta y Gendarmería Nacional reforzaron los controles en la zona de Salvador Mazza y los pasos no habilitados.

Mientras tanto, la FELCC continúa con los peritajes balísticos y espera los resultados de las imágenes de videovigilancia para identificar a los sospechosos.