Javier Milei habló tras reunirse con gobernadores: "Hay consenso absoluto" para la reforma laboral

Durante una reunión con 20 gobernadores provinciales, en la que se abordaron el Presupuesto 2026 y reformas de “segunda generación”, Javier Milei señaló que el encuentro fue “extremadamente positivo” y que permitió avanzar en acuerdos básicos para lo que considera la “etapa de cambio” del país.

En cuanto al régimen laboral vigente, el mandatario criticó su carácter “absolutamente anacrónico” y enfatizó la necesidad de reformarlo para reducir la informalidad.

Además dijo que “hay consenso absoluto” y explicó: “Argentina tiene un régimen laboral que está absolutamente anacrónico. ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando usted tiene a la mitad de los trabajadores están en el mercado informal. Los propios sindicalistas lo admiten. ¿Cómo funciona? La gente gana derechos porque los que están en el sector informal no tienen ninguno. Usted puede seguir adhiriendo a los contratos que están vigentes hoy. La diferencia es para adelante, para el que tiene que ingresar al mercado laboral o los jóvenes. Cuando usted asegura el empleo de los que están, y eso genera desempleo en los jóvenes y se terminan yendo por Ezeiza porque encuentran laburo" .

“Durante el último periodo kirchnerista se fueron 2 millones de chicos. Los que quieren mantenerse en el viejo sistema lo pueden hacer, esto abre la posibilidad de que los que están en el segmento informal puedan ser formalizados. Solamente se ganan derechos de aquellos estaban afuera. Hay un tema que se debatió de manera interesante: el concepto de prelación, el convenio más chico, domina el convenio más grande. Puede tener un convenio por empresa, por municipio, nacional”, completó.

Sobre este punto, agregó que el Presupuesto base cero y el equilibrio fiscal están “consensuados”, y lanzó la propuesta de que quien gaste sea el mismo que recaude, cuestionando la viabilidad de discutir el régimen de coparticipación en este momento.

Consultado sobre la victoria electoral y la incidencia de la dura derrota en los comicios bonaerenses, el Presidente expresó: “La derrota del 7 de septiembre fue una bendición. Eso nos obligó a tener que repensar un montón de cosas y me parece que lo plasmamos en el resultado del 26 de octubre. Le puedo asegurar que el proceso de learing en los últimos dos meses es monstruoso. Aprendí mucho de política y de economía".

En cuanto a sus promesas electorales, Milei se definió como un “bilardista a ultranza” y aseguró que ha cumplido con sus compromisos antes de cumplir dos años de gestión.