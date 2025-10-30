Manuel Adorni sobre la reunión con Gobernadores: "La voluntad es trabajar con todos"

Javier Milei y 20 gobernadores, entre ellos Carlos Sadir , se reunieron este jueves en Casa Rosada para abordar una agenda para buscar consensos para las reformas estructurales y el Presupuesto 2026 . Sobre le reunión habló Manuel Adorni .

El encuentro sirvió para hablar sobre las principales reformas como la tributaria y la laboral, que para el Gobierno son definidas como indispensables para crear condiciones estructurales para la generación de empleo.

“Agradecemos a los gobernantes que comprenden los objetivos que la Argentina necesita” , dijo el vocero Presidencial Manuel Adorni minutos después del conclave, que aseguró que Milei le agradeció a todos por estar presentes.

“Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias. Deben cumplirse algunas premisas como potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada”, dijo.

“La ley de Presupuesto 2026 garantiza el equilibrio fiscal, sin equilibrio fiscal y sin un estado eficiente la iniciativa privada se asfixia. Para que haya trabajo y buenos salarios en la Argentina tiene que haber inversión. El primer desafío del nuevo congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y del Código Penal”, subrayó.

Manuel Adorni y las reformas

Aseguró que la reforma tributaria busca “eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”, indicó el Vocero sobre el debate de los cambios impulsados.

Javier Milei con los Gobernadores

Con respecto a la reforma laboral que busca debatirse, Adorni detalló que “hay que integrar a los que están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y fomentar el crecimiento de los salarios con productividad”.

Por último, aludió también a la reforma del Código Penal, que el Gobierno presentó el mes pasado. “Los delincuentes tienen que pagar en serio, y hay que garantizar el derecho a la propiedad privada. El que las hace, las paga”, dijo.