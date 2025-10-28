Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller

Este martes por la tarde, el presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo Canciller, Pablo Quirno en un acto de asunción que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia del mandatario y otros miembros del gabinete.

Quirno, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, ahora asume la conducción de la cartera de Relaciones Exteriores.

Esta asunción se produce en un contexto de reorganización tras las elecciones legislativas, en las que el oficialismo logró una amplia victoria. La Casa Rosada aseguró que otros ajustes en el gabinete podrían concretarse hacia fin de año, tras definirse la nueva composición del Congreso.

La llegada de Quirno al Palacio San Martín había sido confirmada el pasado jueves por la Oficina del Presidente en un comunicado oficial, donde se destacó que el hombre cercano a Luis Caputo “profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa del Gobierno”.

