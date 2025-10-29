Vandalizaron una capilla: destrozaron el sagrario, pisotearon las hostias y se robaron el vino

Profanaron una capilla: pisaron hostias, rompieron el sagrario y se robaron el vino de misa.

Durante la mañana de este domingo, el equipo pastoral de la Capilla San José Esposo, ubicada en Malagueño, halló la iglesia gravemente vandalizada: hostias consagradas pisoteadas, el sagrario desplazado hasta un baño, vino de misa sustraído y diversos objetos litúrgicos dañados.

Soledad Brizuela, responsable de la liturgia, relató que el templo “se preparaba para la misa del domingo” cuando los delincuentes ingresaron, aparentemente por un pequeño ventiluz del baño cercano a la sacristía.

Se encontraron un escenario de grave vandalismo. Además del robo de una botella de vino de misa, sustrajeron gaseosas, alimentos destinados a un festejo del Día del Niño y un parlante usado en procesiones. “No se llevaron el cáliz u otros objetos mayores pues los iba a delatar”, explicó Brizuela.

No es el primer ataque que sufre la capilla El párroco Héctor González confirmó que este ataque no fue aislado: “La semana pasada arrancaron la cámara que da a mi oficina; el jueves nos levantamos y faltaba la luz; el sábado volvieron a robar cables”, indicó.

Se encontraron un escenario de grave vandalismo. Frente a la profanación, la comunidad realizó una misa de desagravio, con bendición del templo y adoración al Santísimo, cumpliendo la liturgia tras un atentado contra el símbolo más sagrado para los fieles.

