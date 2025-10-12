Trágico incendio en una iglesia Evangélica en Córdoba

Se registró un incendio en una Iglesia Evangélica

El incendio comenzó alrededor de las 15:30 de ayer en un dormitorio anexo al templo situado en la intersección de Coquena y Viracocha, causaron la muerte de dos menores, mientras que al menos cuarenta personas tuvieron que ser evacuadas.

Rápida acción para asistir a los heridos El siniestro movilizó un amplio operativo de emergencia que incluyó la participación de Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía local. Al momento de iniciar el incendio, se encontraban en el lugar aproximadamente 80 personas, muchas de ellas participantes de un encuentro religioso con presencia de delegaciones desde Uruguay y distintas provincias argentinas. Los dormitorios anexos alojaban alrededor de 40 personas que fueron evacuadas de manera rápida y ordenada gracias a la intervención de los equipos de rescate.

Dos mujeres adultas resultaron con heridas de diversa gravedad y fueron atendidas médicamente en el lugar y luego trasladadas a un centro de salud para su observación. La gravedad del incendio quedó evidenciada en los daños materiales sufridos en el albergue contiguo.

Investigan las causas Las causas que originaron el fuego aún están bajo investigación. Los bomberos trabajan en la recopilación de indicios para determinar si un desperfecto eléctrico o la manipulación de un dispositivo tecnológico pudieron haber provocado el incidente. Mientras tanto, la comunidad, profundamente consternada, acompaña a las familias afectadas, quienes reciben asistencia institucional tras este lamentable suceso. Se aguarda la difusión de más información oficial en las próximas horas.

INCENDIO EN CORDOBA4

