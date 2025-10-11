El Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito tiene a Córdoba en alerta

Un importante incendio se desató este viernes al mediodía en el Parque Nacional Quebrada del Condorito , ubicado sobre la Ruta Provincial 34, conocida como Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba. El fuego comenzó cuando un automóvil se encendió fuego a la vera del camino y las llamas se extendieron rápidamente hacia el monte serrano, afectando una zona de pastizales y vegetación natural.

El incendio tiene dos frentes activos de aproximadamente cuatro kilómetros cada uno, lo que generó una situación de alto riesgo en el parque y sus alrededores. La intensidad del viento y las condiciones climáticas —con altas temperaturas y baja humedad— colaboraron a que el fuego se propagara con rapidez, alcanzando incluso otros vehículos estacionados, algunos de los cuales se incendiaron completamente.

Debido a la magnitud del siniestro, unas 130 personas, en su mayoría turistas que se encontraban recorriendo la zona, fueron evacuadas de manera preventiva para preservar su seguridad. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud dispusieron tres ambulancias en el lugar como medida preventiva, aunque hasta el momento no se reportaron heridos.

Fuego fuera de control y operativo masivo

El combate contra el fuego está a cargo de una amplia coordinación entre bomberos voluntarios de varios cuarteles de la provincia —Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende—, junto con el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Además, desde el aire colaboran cinco aviones hidrantes, tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T093530.838

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Córdoba mantiene activa una alerta extrema por riesgo de incendios forestales en toda la provincia desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre. Las autoridades indicaron que trabajaron sin pausa para contener las llamas y minimizar el daño ambiental y la infraestructura del parque.

Por el momento, el Parque Nacional Quebrada del Condorito permanece cerrado al público hasta nuevo aviso, ante la dificultad de controlar el incendio y garantizar la seguridad de los visitantes. Se recomienda a la población evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales. El operativo de bomberos seguirá durante las próximas horas con el objetivo de extinguir totalmente los focos activos y preservar esta reserva natural emblemática de Córdoba.