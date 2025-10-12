Córdoba: contuvieron 3 focos de incendio; el principal sigue activo

El fuego alcanzó el sector de estacionamiento y quemó 14 vehículos. No hay heridos ni personas lesionadas.

Tras una jornada de calor extremo (40 °C) y ráfagas de hasta 130 km/h, Córdoba cerró el sábado con tres incendios contenidos y un frente activo en el Parque Nacional Quebrada del Condorito , hoy domingo el foco más complejo por su avance hacia el valle. Las autoridades mantienen riesgo extremo y piden no encender fuego en zonas rurales.

Elecciones. Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: "El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente"

Qué pasa en la Quebrada. El incendio sigue activo : trabajan brigadistas del Plan Provincial, ETAC y Bomberos Voluntarios con apoyo aéreo (aviones y helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y un avión hidrante provincial). Hubo cortes intermitentes en el Camino de las Altas Cumbres (ruta 34) por humo y baja visibilidad.

Entre 130 y 150 personas fueron evacuadas en la zona del parque; además, reportes locales mencionan vehículos alcanzados por las llamas en áreas de estacionamiento. Las cifras son preliminares y se actualizan a medida que avanzan los peritajes.

El fuego alcanzó el sector de estacionamiento y quemó 14 vehículos. No hay heridos ni personas lesionadas.

En Villa Giardino, e l foco permanece activo y, por su cercanía a viviendas, presenta riesgo de interfase . Se solicitó refuerzo con autobombas y camiones cisterna para sostener el operativo.

Los reportes varían entre 800 hectáreas y más de 2.000 en Altas Cumbres; la medición oficial se consolidará cuando mejoren las condiciones y se complete el relevamiento.

incendio en cordoba Incendio en Córdoba: Se realizaron evacuaciones preventivas: unas 130 personas fueron evacuadas de la zona:

Operativo contra el fuego en Córdoba

En tierra operan más de 100 a 150 efectivos (Plan Provincial, ETAC, Bomberos, Policía, Parques Nacionales y Gendarmería), con dos aviones y dos helicópteros del SNMF más un avión hidrante provincial. Las autoridades remarcaron que el sistema provincial de lucha contra el fuego está desplegado “por aire y por tierra”.

Para hoy se prevé trabajo concentrado en dos sectores: sur de la quebrada y área cercana a la ruta 34, aprovechando el ingreso de aire más fresco pero con atención a reavivamientos por viento y combustible fino.

Incendio en Córdoba Incendio en Córdoba

Alerta extrema contra el fuego

Rige prohibición de iniciar fuego en zonas rurales y forestales. Ante humo o llamas, llamar al 0800-888-FUEGO (38346) o al cuartel de bomberos más cercano. Evitá circular por rutas afectadas y no te acerques a zonas de combate.

¿Qué es el “riesgo de interfase” en incendios?

Es la situación en la que el fuego forestal amenaza zonas habitadas (viviendas, escuelas, infraestructura). Aumenta la complejidad operativa porque exige simultáneamente protección de personas y bienes, defensa de perímetros urbanos y combate del frente forestal. En Villa Giardino, la proximidad a barrios obliga a refuerzos y guardias nocturnas para evitar que las llamas alcancen áreas pobladas. ElDoce.tv