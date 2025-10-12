domingo 12 de octubre de 2025

12 de octubre de 2025 - 12:38
Fútbol.

Argentina vuelve a semis del Mundial Sub 20 tras 18 años: día y hora vs Colombia

Tras eliminar a México, la Sub 20 de Placente jugará la semi ante Colombia el miércoles 15/10 a las 20:00 en el Estadio Nacional de Santiago.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mundial Sub 20

La Selección argentina enfrenta a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20. (Foto: EFE).

Después de vencer a México en cuartos, la Selección Sub 20 que dirige Diego Placente volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo tras 18 años. La última vez había sido en 2007 (Canadá), cuando el equipo de Sergio Agüero levantó el trofeo.

Día, hora y sede

La semifinal será el miércoles 15 de octubre, 20:00, en el Estadio Nacional de Santiago (Chile), frente a Colombia.

  • Si Argentina cae, jugará por el tercer puesto el sábado 18/10 a las 16:00 en el mismo estadio.

  • Si avanza, disputará la final el domingo 19/10 a las 20:00, también en Santiago.

Cómo llega Argentina

La Albiceleste arrasó el Grupo D: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. En octavos goleó 4-0 a Nigeria y en cuartos superó a México, confirmando su candidatura y consolidando sociedades ofensivas y presión alta como señas de identidad.

Cómo llega Colombia

Colombia fue líder del Grupo F: 1-0 a Arabia Saudita, 0-0 con Noruega y 1-1 con Nigeria (la punta se definió por conducta deportiva). En octavos venció 3-1 a Sudáfrica y en cuartos eliminó a España con un hat-trick de Neyser Villarreal.

La Selección argentina enfrenta a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20. (Foto: EFE).

Antecedentes recientes

En el último Sudamericano Sub 20 (enero–febrero, Venezuela), hubo dos cruces:

  • Primera fase: 1-1.

  • Hexagonal final: Argentina 1-0 con gol agónico de Ian Subiabre.

    Balance parejo y tensión garantizada para la semi.

Historia albiceleste en semifinales

Argentina se metió ocho veces en semis del Mundial Sub 20 y perdió solo una en esa instancia (1-0 vs Brasil, 2003). De esas campañas, terminó campeón en seis. La única vez que ganó la semi y perdió la final fue México 1983 (1-0 a Polonia en semi; 0-1 vs Brasil en la final).

Tabla histórica de títulos en Mundiales Sub 20

  • Argentina 6
  • Brasil 5
  • Portugal 2
  • Serbia 2
  • Uruguay 1
  • Ghana1
  • España1
  • Rusia1
  • Alemania1
  • Inglaterra1
  • Francia1
  • Ucrania1

Todos los campeones por edición

  • 1977: Unión Soviética

  • 1979: Argentina

  • 1981: República Federal de Alemania

  • 1983: Brasil

  • 1985: Brasil

  • 1987: Yugoslavia

  • 1989: Portugal

  • 1991: Portugal

  • 1993: Brasil

  • 1995: Argentina

  • 1997: Argentina

  • 1999: España

  • 2001: Argentina

  • 2003: Brasil

  • 2005: Argentina

  • 2007: Argentina

  • 2009: Ghana

  • 2011: Brasil

  • 2013: Francia

  • 2015: Serbia

  • 2017: Inglaterra

  • 2019: Ucrania

  • 2023: Uruguay

