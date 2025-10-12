Argentina vuelve a semis del Mundial Sub 20 tras 18 años: día y hora vs Colombia

Mundial Sub 20 La Selección argentina enfrenta a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20. (Foto: EFE).

Después de vencer a México en cuartos, la Selección Sub 20 que dirige Diego Placente volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo tras 18 años. La última vez había sido en 2007 (Canadá), cuando el equipo de Sergio Agüero levantó el trofeo.

Día, hora y sede La semifinal será el miércoles 15 de octubre, 20:00, en el Estadio Nacional de Santiago (Chile), frente a Colombia.

Si Argentina cae, jugará por el tercer puesto el sábado 18/10 a las 16:00 en el mismo estadio.

Si avanza, disputará la final el domingo 19/10 a las 20:00, también en Santiago. Cómo llega Argentina La Albiceleste arrasó el Grupo D: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. En octavos goleó 4-0 a Nigeria y en cuartos superó a México, confirmando su candidatura y consolidando sociedades ofensivas y presión alta como señas de identidad.

Cómo llega Colombia Colombia fue líder del Grupo F: 1-0 a Arabia Saudita, 0-0 con Noruega y 1-1 con Nigeria (la punta se definió por conducta deportiva). En octavos venció 3-1 a Sudáfrica y en cuartos eliminó a España con un hat-trick de Neyser Villarreal.

Mundial Sub 20 La Selección argentina enfrenta a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20. (Foto: EFE). Antecedentes recientes En el último Sudamericano Sub 20 (enero–febrero, Venezuela), hubo dos cruces: Primera fase: 1-1.

Hexagonal final: Argentina 1-0 con gol agónico de Ian Subiabre. Balance parejo y tensión garantizada para la semi. Historia albiceleste en semifinales Argentina se metió ocho veces en semis del Mundial Sub 20 y perdió solo una en esa instancia (1-0 vs Brasil, 2003). De esas campañas, terminó campeón en seis. La única vez que ganó la semi y perdió la final fue México 1983 (1-0 a Polonia en semi; 0-1 vs Brasil en la final). Tabla histórica de títulos en Mundiales Sub 20 Argentina 6

Brasil 5

Portugal 2

Serbia 2

Uruguay 1

Ghana 1

España 1

Rusia 1

Alemania 1

Inglaterra 1

Francia 1

Ucrania1 Todos los campeones por edición 1977: Unión Soviética

1979: Argentina

1981: República Federal de Alemania

1983: Brasil

1985: Brasil

1987: Yugoslavia

1989: Portugal

1991: Portugal

1993: Brasil

1995: Argentina

1997: Argentina

1999: España

2001: Argentina

2003: Brasil

2005: Argentina

2007: Argentina

2009: Ghana

2011: Brasil

2013: Francia

2015: Serbia

2017: Inglaterra

2019: Ucrania

2023: Uruguay

