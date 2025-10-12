Argentina vuelve a semis del Mundial Sub 20 tras 18 años: día y hora vs Colombia

Después de vencer a México en cuartos, la Selección Sub 20 que dirige Diego Placente volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo tras 18 años. La última vez había sido en 2007 (Canadá), cuando el equipo de Sergio Agüero levantó el trofeo.
Día, hora y sede
La semifinal será el miércoles 15 de octubre, 20:00, en el Estadio Nacional de Santiago (Chile), frente a Colombia.
-
Si Argentina cae, jugará por el tercer puesto el sábado 18/10 a las 16:00 en el mismo estadio.
-
Si avanza, disputará la final el domingo 19/10 a las 20:00, también en Santiago.
Cómo llega Argentina
La Albiceleste arrasó el Grupo D: 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. En octavos goleó 4-0 a Nigeria y en cuartos superó a México, confirmando su candidatura y consolidando sociedades ofensivas y presión alta como señas de identidad.
Cómo llega Colombia
Colombia fue líder del Grupo F: 1-0 a Arabia Saudita, 0-0 con Noruega y 1-1 con Nigeria (la punta se definió por conducta deportiva). En octavos venció 3-1 a Sudáfrica y en cuartos eliminó a España con un hat-trick de Neyser Villarreal.
Mundial Sub 20
La Selección argentina enfrenta a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20. (Foto: EFE).
Antecedentes recientes
En el último Sudamericano Sub 20 (enero–febrero, Venezuela), hubo dos cruces:
Historia albiceleste en semifinales
Argentina se metió ocho veces en semis del Mundial Sub 20 y perdió solo una en esa instancia (1-0 vs Brasil, 2003). De esas campañas, terminó campeón en seis. La única vez que ganó la semi y perdió la final fue México 1983 (1-0 a Polonia en semi; 0-1 vs Brasil en la final).
Tabla histórica de títulos en Mundiales Sub 20
- Argentina 6
- Brasil 5
- Portugal 2
- Serbia 2
- Uruguay 1
- Ghana1
- España1
- Rusia1
- Alemania1
- Inglaterra1
- Francia1
- Ucrania1
Todos los campeones por edición
