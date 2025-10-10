viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 12:08
Fútbol.

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México por los cuartos de final: hora, día y TV

Bajo la conducción de Diego Placente, el equipo apunta a avanzar un escalón más para conquistar el campeonato, un logro que la selección no alcanza desde 2007.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo juega Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025.

Cuándo juega Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025.

La selección argentina Sub 20 intentará dar un paso más en el Mundial Chile 2025, en busca de un título que no logra desde 2007 y que hoy genera grandes expectativas. Este sábado a las 20 (hora de Argentina), frente a México, tendrá la oportunidad de meterse en semifinales tras haber sumado cuatro triunfos en igual cantidad de encuentros.

Lee además
El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene todos los cruces de octavos de final confirmados.
Fútbol.

Mundial Sub 20: la Selección Argentina ya conoce su rival de octavos de final
La Selección argentina tuvo su primera práctica en Miami: el plan de Scaloni para los próximos amistosos.
Fútbol.

La Selección Argentina hizo su primer entrenamiento en Miami de cara a los amistosos

El partido se transmitirá en vivo por DSports y Telefé, o se podrá seguir en directo minuto a minuto en canchallena.com. Los cuartos de final se disputarán durante todo el fin de semana, con dos encuentros diarios. Salvo el duelo de la selección argentina, el resto de los partidos se podrá seguir únicamente por DSports.

La selección de Diego Placente ganó en sus cuatro presentaciones en el Mundial.

La selección argentina Sub 20 y un camino perfecto hacia los cuartos

El conjunto dirigido por Diego Placente consiguió la victoria en los cuatro encuentros que disputó en el certamen, incluyendo el más reciente frente a Nigeria, al que superó por 4-0 en los octavos de final con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti.

Previamente, había dominado el Grupo D de la fase inicial, derrotando a Cuba 3-1, Australia 4-1 e Italia 1-0, clasificando como el segundo mejor primero, lo que lo posiciona como uno de los aspirantes al título que Argentina conquistó seis veces y del cual es máximo ganador, aunque no lo obtiene desde Canadá 2007.

Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 20, con la selección argentina.

La nota negativa para Placente es la baja de Álvaro Montoro, quien sufrió una fractura en la clavícula derecha y será sometido a cirugía. Su posible reemplazo es Gianluca Prestianni, delantero del Benfica, que ya ingresó en su lugar durante el partido frente a Nigeria.

México, un rival sólido e invicto

Por su parte, el equipo mexicano eliminó a Chile en los octavos de final con un claro 4-1, gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos. En la fase de grupos, los aztecas terminaron segundos del Grupo C detrás de Marruecos, sumando cinco unidades tras vencer a los marroquíes 1-0 y empatar con Brasil y España 2-2, por lo que, al igual que Argentina, llegó a los octavos sin perder ningún encuentro.

Gianluca Prestianni sería de la partida este sábado, en el partido de la selección argentina.

Argentina y México se cruzaron en tres ocasiones en la historia de los Mundiales Sub 20, con dos victorias para la albiceleste y una para los aztecas. El último enfrentamiento se dio en la fase de grupos de Colombia 2011, con triunfo argentino 1-0 gracias al gol de Erik Lamela.

Historial de enfrentamientos y clásico de cuartos

En el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, la selección argentina logró su último título y se enfrentó a México en los cuartos de final, imponiéndose por 1-0 con un tanto de Maximiliano Moralez. La única victoria mexicana en choques históricos con la albiceleste se registró en los octavos de final de Nigeria 1997, con marcador de 4-1; en ese partido, el gol argentino lo marcó Luciano Galletti.

México goleó a Chile 4 a 1 en los octavos de final del Mundial Sub 20.

El vencedor del duelo de este sábado avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al ganador del partido entre España y Colombia, programado para las 17 horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial Sub 20: la Selección Argentina ya conoce su rival de octavos de final

La Selección Argentina hizo su primer entrenamiento en Miami de cara a los amistosos

La Selección Argentina Sub 20 goleó a Nigeria y está en cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub 20

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Lo que se lee ahora
La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso. video
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso. video
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel