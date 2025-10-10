La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México por los cuartos de final: hora, día y TV

La selección argentina Sub 20 intentará dar un paso más en el Mundial Chile 2025 , en busca de un título que no logra desde 2007 y que hoy genera grandes expectativas. Este sábado a las 20 (hora de Argentina) , frente a México, tendrá la oportunidad de meterse en semifinales tras haber sumado cuatro triunfos en igual cantidad de encuentros .

El partido se transmitirá en vivo por DSports y Telefé , o se podrá seguir en directo minuto a minuto en canchallena.com . Los cuartos de final se disputarán durante todo el fin de semana, con dos encuentros diarios . Salvo el duelo de la selección argentina , el resto de los partidos se podrá seguir únicamente por DSports .

El conjunto dirigido por Diego Placente consiguió la victoria en los cuatro encuentros que disputó en el certamen, incluyendo el más reciente frente a Nigeria , al que superó por 4-0 en los octavos de final con goles de Alejo Sarco , Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti .

Previamente, había dominado el Grupo D de la fase inicial, derrotando a Cuba 3-1 , Australia 4-1 e Italia 1-0 , clasificando como el segundo mejor primero , lo que lo posiciona como uno de los aspirantes al título que Argentina conquistó seis veces y del cual es máximo ganador, aunque no lo obtiene desde Canadá 2007 .

Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 20, con la selección argentina.

La nota negativa para Placente es la baja de Álvaro Montoro, quien sufrió una fractura en la clavícula derecha y será sometido a cirugía. Su posible reemplazo es Gianluca Prestianni, delantero del Benfica, que ya ingresó en su lugar durante el partido frente a Nigeria.

México, un rival sólido e invicto

Por su parte, el equipo mexicano eliminó a Chile en los octavos de final con un claro 4-1, gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos. En la fase de grupos, los aztecas terminaron segundos del Grupo C detrás de Marruecos, sumando cinco unidades tras vencer a los marroquíes 1-0 y empatar con Brasil y España 2-2, por lo que, al igual que Argentina, llegó a los octavos sin perder ningún encuentro.

Gianluca Prestianni sería de la partida este sábado, en el partido de la selección argentina.

Argentina y México se cruzaron en tres ocasiones en la historia de los Mundiales Sub 20, con dos victorias para la albiceleste y una para los aztecas. El último enfrentamiento se dio en la fase de grupos de Colombia 2011, con triunfo argentino 1-0 gracias al gol de Erik Lamela.

Historial de enfrentamientos y clásico de cuartos

En el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, la selección argentina logró su último título y se enfrentó a México en los cuartos de final, imponiéndose por 1-0 con un tanto de Maximiliano Moralez. La única victoria mexicana en choques históricos con la albiceleste se registró en los octavos de final de Nigeria 1997, con marcador de 4-1; en ese partido, el gol argentino lo marcó Luciano Galletti.

México goleó a Chile 4 a 1 en los octavos de final del Mundial Sub 20.

El vencedor del duelo de este sábado avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al ganador del partido entre España y Colombia, programado para las 17 horas.