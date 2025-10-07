martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 09:48
La Selección Argentina hizo su primer entrenamiento en Miami de cara a los amistosos

Lionel Scaloni contará con la oportunidad de ensayar diferentes alternativas con el objetivo de definir la conformación del plantel. Todas las opciones del DT.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
La Selección argentina tuvo su primera práctica en Miami: el plan de Scaloni para los próximos amistosos.

La Selección argentina tuvo su primera práctica en Miami: el plan de Scaloni para los próximos amistosos.

La Selección argentina regresará a la acción el próximo fin de semana con dos amistosos en Estados Unidos correspondientes a la fecha FIFA. Este lunes, el equipo realizó su primer entrenamiento en Miami, donde Lionel Scaloni comenzó a planificar el once que enfrentará a Venezuela el viernes en el Hard Rock Stadium.

Según el periodista Gastón Edul, el técnico busca dar minutos a los habituales titulares en el primer encuentro. La Vinotinto será, en principio, el rival más exigente de la doble jornada de amistosos, y Scaloni pretende obtener respuestas claras sobre el rendimiento del equipo. “Quiere que el equipo no pierda ritmo”, señaló el corresponsal de TyC Sports.

Lionel Scaloni

En el segundo compromiso, frente a Puerto Rico, podría haber rotación en la alineación inicial, debido a la cercanía entre los partidos (apenas tres días, incluyendo el traslado a Chicago). Así, algunos jugadores con experiencia en convocatorias recientes pero con pocos minutos en cancha podrían tener su oportunidad.

Respecto a los futbolistas que aún no debutaron con la Albiceleste, Edul destacó que Scaloni podría darles minutos. Entre ellos figuran el “Flaco” López (Palmeiras) y Lautaro Rivero (River), junto a otros jóvenes que podrían estrenarse en esta gira.

La Selección Argentina ante Venezuela
La Selección Argentina ante Venezuela

La Selección Argentina ante Venezuela

Cuándo juega la Selección argentina sus partidos amistosos en Estados Unidos

La Selección argentina jugará próximamente dos amistosos en Estados Unidos: el 10 de octubre contra Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 de octubre frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros comenzarán a las 21 hora de Argentina.

Lionel Messi - Selección Argentina

Los convocados de Scaloni para la gira por Estados Unidos

Arqueros (4): Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros (5): Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

